Champions League - La carica di Varane: "Cristano Ronaldo è fondamentale per noi"

Raphael Varane è uno dei difensori più interessanti del panorama internazionale. Nonostante qualche infortunio di troppo, l'ex Lens non ha mai smetto di combattere, conquistando ben 14 titoli con il Real Madrid e conquistando la fiducia dei vari allenatori da cui è stato seguito: "Da quando sono arrivato sono cambiate moltissime cose. Il mio modo di giocare è cambiato sotto molti aspetti, ho accumulato tanta esperienza e stagione dopo stagione cerco di migliorare. Oggi penso di essere più completo, cerco di migliorare e imparare dai miei compagni, giorno dopo giorno quando posso. E cerco di imparare dai miei errori" ha detto in conferenza stampa pre-Champions League.

Passaggio importante, poi, quello sul suo recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Grazie per la domanda. Da molti anni si parla del mio ginocchio, ma ora è ok. Si è trattato di un infortunio che mi ha impedito di stare bene al 100%, ora però ho raggiunto l'equilibrio di cui avevo bisogno e so cosa devo fare per stare bene. Ogni tanto ho avuto dei fastidi durante il processo di recupero, ma questo ha fatto sì che io sia diventato più esperto. So come allenarmi per non avere problemi al ginocchio. Sono alto più di un metro e 90 quindi ogni tanto devo riposare e lavorare in maniera specifica. Con l'esperienza che ho maturato so di poter lavorare bene. Per il mio modo di giocare, come per tutti, il fisico è importantissimo".

Il difensore centrale francese ha poi parlato della sfida di domani contro la Juventus: "Sarà difficile. Sarà una partita contro una grande squadre. Nel calcio tutto è possibile, quindi la Juve verrà qui per cercare di vincere e ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario che lotterà fino alla fine. Non cercheremo di mantenerci sullo 0-0, non siamo costruiti per questo. Cercheremo di vincere, ma sappiamo sarà difficile. Come sopperire all'assenza di Sergio Ramos? Io ho un carattere forte. So come posso aiutare i miei compagni in campo. La preparazione alla partita di domani? Non è molto diversa dalla preparazione solita, dovremo comportarci come ci comportiamo sempre. Vista l'assenza di Sergio Ramos dovrà stare attento a tutto e cercherò di farlo al 100% con personalità e carattere. È importante i miei compagni sappiano di poter contare su di me".

In ultimo, Varane ha parlato del suo apporto al club spagnolo, che ormai da sette anni continua a scommettere su di lui: "Ancora devo compiere 25 anni. All'interno dello spogliatoio non sono uno dei più loquaci, ma mi faccio trovare sempre pronto quando le cose si mettono male. Non so se sono un faro, ma il gruppo può contare di me nei momenti di difficoltà e questo cerco di trasmetterlo. Io cerco di insegnare a chi posso e imparo dagli altri miei compagni e credo che i giocatori più esperti debbano incoraggiare gli altri. Il nostro è un gruppo importante, abituato alla pressione. Gara dopo gara, siamo un gruppo davvero unito. Io dal canto mio cerco di dare il sostegno agli altri ed essere affidabile e dai loro sguardi capisco che si fidano di me. Io ci metto sempre la faccia, cerco di sostenere sempre i miei compagni e cerco di essere sempre positivo".

[source photo: tuttojuve.com]