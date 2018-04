Champions League, Vázquez suona la carica: "Ribaltare il risultato non è impossibile"

Domani sera al Siviglia servirà un'impresa se vorrà raggiungere le semifinali. Difatti la squadra allenata da Vincenzo Montella deve ribaltare il 2-1 subito in casa contro il Bayern Monaco.

Vincere contro i bavaresi freschi campioni di Germania non sarà semplice, ma Vázquez ci crede: "Non penso sia impossibile. Sappiamo che non è facile vincere qui, ma veniamo con molto entusiasmo. Se faremo una buona partita avremo le nostre possibilità di ribaltare il risultato - le sue parole in conferenza stampa - Spero che sarà una grande partita".

Il giocatore del Siviglia parla poi delle sue condizioni fisiche: "Mi sento molto bene oggi e domani penso che sarò al 100%". Chiusura netta, invece, sul tema-Montella: "Né io né i miei compagni di squadra sono interessati ai commenti esterni. Penso che il Siviglia meriti un po' più di rispetto. Nessuno ci ha regalato nulla e giocatori, allenatore e tifosi meritano il giusto rispetto".

Ultima pillola sulla gara di domani sera: "Penso che se non avessimo alcuna possibilità di passare non saremmo venuti. Sarà difficile, questo è vero, ma avremo le nostre possibilità se giochiamo come abbiamo preparato il match. Dobbiamo essere concentrati e pronti a partire".