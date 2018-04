Bayern Monaco - Siviglia, conferma o sorpresa?

Il Bayern, fresco campione di Germania, deve ultimare la pratica di Coppa. Heynckes si presenta al secondo atto con un cospicuo vantaggio. L'affermazione in terra spagnola - 1-2 - consente di affrontare l'impegno odierno senza eccessivi timori. Il divario è ampio, specie in termini di esperienza, abitudine al contesto. Squadra collaudata quella bavarese, compatta. Molti non ritengono l'undici teutonico da corsa per la vittoria finale, ma è difficile escludere una corazzata in grado di recitare da anni da protagonista. L'eliminazione di Barcellona e City, inoltre, rimescola le carte e pilota il Bayern subito dietro al Real-Zidane, impegnato questa sera al Bernabeu con la Juventus. Come detto, in cassaforte il campionato, ogni energia è ora riposta in Champions, lì dove Ribery e compagni vogliono tornare a primeggiare.

Il Siviglia, di contro, è costretto a giocare a più tavoli. Montella si muove tra sogno e realtà. Qualche rimpianto per l'esito della gara d'andata, Siviglia a lungo in grado di imbrigliare il Bayern. Ipotizzare ora uno 0-2 - o un risultato da qualificazione - all'Allianz è quantomeno ottimistico. Domenica, inoltre, la formazione andalusa attende il Villarreal al Ramon Sanchez Pizjuan. Incrocio da Europa League, cinque squadre sono tuttora in corsa per tre posti.

Heynckes non ha grossi problemi. Non sono della partita Neuer, Alaba, Coman e Vidal, ma i sostituti sono all'altezza. Da mesi Ulreich protegge i pali, ben difeso dalla coppia Boateng - Hummels. Bernat prende la sinistra - l'alternativa è Rafinha - con Kimmich sul versante destro. Martinez garantisce equilibrio e consente al tecnico di proporre un quartetto d'attacco alle spalle di Lewandowski. Ribery e Muller - o Robben - si muovono al largo, Thiago e James in posizione centrale.

Montella replica con il canonico 4-2-3-1, con Vazquez ad unire i reparti e Muriel favorito su Ben Yedder. Banega l'uomo di pensiero, Correa e Sarabia impazzano all'esterno. Navas si propone da laterale basso, Soria in porta. Nell'immagine sottostante, una visione più d'offesa, con due punte vere ad aggiungersi a Correa e Vazquez. Soluzione estrema, possibile a partita in corso.

Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo scozzese Collum.

Le probabili formazioni

*Kjaer non è a disposizione, gioca Mercado