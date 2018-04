Bayern Monaco - Siviglia in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca all’Allianz Arena, impianto da 75.000 mila posti a sedere situato a Monaco di Baviera.

4-2-3-1 anche per Montella. Soria tra i pali, Mercado e Lenglet a sua protezione con Escudero e Jesus Navas terzini. Banega e N’Zonzi fari di centrocampo, Vasquez dietro Muriel con Ramirez e Sarabia esterni.

Da quando Montella siede sulla panchina del Siviglia, gli spagnoli sfoggiano due, forse tre facce diverse della stessa medaglia. In campionato, prestazioni opache e poca concretezza, che si traduce in punti persi. La settima posizione - 47 punti - non può soddisfare la società, che puntava a bissare la qualificazione in Champions. In compenso, ottima resa nelle coppe. In Copa del Rey, la compagine di Montella ha raggiunto la finale, e contenderà la coppa al Barcellona. Ottima figura anche in Champions, con l’importante scalpo del Manchester United agli ottavi. Siglare due gol fuori casa, al Bayern, senza subirne, appare un impresa difficile, ma il Siviglia, ormai, è squadra di coppa. Doveroso provarci.

Fonte: FC Sevilla/ Facebook.

Heynckes mette in campo un 4–2-3-1. Ulreich in porta, difesa composta da - destra verso sinistra - Kimmich, Boateng, Hummels e Bernat. Thiago Alcantara e Martinez frangiflutti di centrocampo, Müller dietro Lewandowski con Rodriguez e Ribery ali.

Il Bayern Monaco è già campione di Germania, non di certo una novità. Il 4-1 inflitto all’Augusta ha permesso agli uomini di Heynckes di riporre i remi in barca con 5 giornate d’anticipo; lo Schalke - a -20 - è ufficialmente fuori dalla corsa. Tempo quindi di pensare alla Champions, di raggiungere senza se e senza ma elle semifinali. La truppa bavarese parte dall’1-2 esterno inflitto al Siviglia nella cornice del Sanchez Pizjuan, potendo contare ora sull’apporto del pubblico nel fortino dell’Allianz. La gara non è chiusa certo, ma il Bayern dovrà limitarsi a non subire, a gestire. Monaco di Baviera esige la coppia dalle grandi orecchie.

Il precedente unico resta quello della scorsa settimana. Sarabia apre le marcature facendo sognare gli uomini di Montella. Un autogol di Jesus Navas e l’inzuccata di Thiago Alcantara riportano con i piedi per terra gli andalusi.

Arbitra William Collum coadiuvato da McGeachie e Connor, quarto uomo Potter. Assistenti addizionali i signori Madden e Beaton.