Champions League - Siviglia: le parole di Vincenzo Montella nel post-gara

Un pareggio in casa del Bayern Monaco è sempre un risultato importante, ma non quando devi rimontare un brutto 1-2 subito in casa e sogni un posto nelle semifinali di Champions League. Nonostante la grande delusione, il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha analizzato il match dell'Allianz Arena: "Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto equilibrio, qualche opportunità molto chiara come quella di Sarabia o Correa e sono orgoglioso della squadra. Non è stato facile competere con un avversario che gareggia sempre per vincere la Champions".

Continua, il tecnico del Siviglia, parlando anche del prosieguo del suo club: "Abbiamo perso con orgoglio e dobbiamo considerarlo. Ora dobbiamo ricordare quello che abbiamo fatto oggi sul campo per continuare nelle partite che ci restano. Ora ci vorranno sicurezza, coraggio e forza perché dobbiamo recuperare in campionato. Dobbiamo mettere in campo la stessa forza di oggi".

In ultimo, Vincenzo Montella è sceso nel dettaglio della sfida: "Con un goal avremmo sicuramente recuperato energia ed è quello che abbiamo provato a fare, ma dobbiamo sentirci orgogliosi di come abbiamo giocato. I tifosi sono stati meravigliosi, non abbiamo smesso di sentirli e ci hanno creduto fino alla fine. E' stato impressionante" conclude l'ex tecnico del Milan.