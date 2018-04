Bundesliga, giornata 30: è tempo di Revierderby

Dopo una giornata piena di scontri diretti come quella di settimana scorsa, la Bundesliga ed il trentesimo turno ci propongono altre due partite scottanti che possono nuovamente ribaltare le sorti della corsa alla Champions League. Con il Bayern già campione di Germania, l'interesse si sposta sulla lotta ai restanti tre posti per la maggior competizione europea ed alla lotta salvezza, dove l'Amburgo è clamorosamente rientrato in partita. Andiamo, però, con ordine.

Come usuale la giornata di Bundes si apre il venerdì sera e stavolta a battezzare il trentesimo turno ci penseranno Wolfsburg ed Augsburg. Partita importante più per i Lupi che per gli ospiti. La squadra della Volkswagen è immischiata nella lotta alla salvezza e una sconfitta potrebbe farla ripiombare al sedicesimo posto, quello che vale il playout e che già ha giocato lo scorso anno. Match quindi da seguire con attenzione, anche perché i favoriti sono certamente i ragazzi di Baum. Il primo grande match arriva già il sabato pomeriggio alle 15.30. Tra i match di Colonia e Amburgo che cercano punti alla salvezza e quello tra Stoccarda ed Hannover che poco può dire per la classifica, spicca lo scontro della BayArena. Il Leverkusen di Julian Brandt, mai così suo, ospita l'Eintracht Francoforte di Niko Kovac, che proprio ieri è entrato nell'orbita Bayern per la successione di Heynckes. Quarta contro quinta, calcio offensivo contro calcio solido e roccioso. Uno scontro di filosofie che promette spettacolo, entrambe infatti devono ottenere il massimo risultato possibile per non rischiare il sorpasso dal Lipsia. A chiudere il sabato ci penseranno i campioni di Germania che ospiteranno all'Allianz il Borussia Moenchengladbach.

Mancano dunque all'appello tre match. Tra il Montagsspiele che vede lo scontro salvezza tra Mainz e Friburgo, ed il posticipo domenicale fra Werder Brema e Lipsia, quest'ultimi con una voglia di rivalsa altissima dopo i ribaltoni delle ultime due partite, spicca il Revierdeby, il vero appuntamento clou della giornata. Dopo lo storico 4-4 dell'andata, Schalke 04 e Borussia Dortmund si sfidano per il secondo posto. I Knappen sarebbero stati sicuramente i favoriti se non avessero dilapidato ciò che hanno costruito con l'incredibile sconfitta contro l'Amubrgo, tuttavia i gialloneri devono dimostrare di aver dimenticato l'ampia sconfitta rimediata nel Klassiker. Tedesco e Stöger vogliono ovviamente vincere, ma a spuntarla sarà chi avrà una miglior tenuta difensiva, piuttosto che chi segna di più.