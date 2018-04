Champions League - Bayern Monaco-Real Madrid e Liverpool-Roma le semifinali

Google Plus

Sono state sorteggiate poco fa, in quel di Nyon, le semifinali della Champions League. La Roma giocherà contro il Liverpool mentre spicca Bayern Monaco-Real Madrid. Corsi e ricorsi storici in queste due sfide a cominciare dei giallorossi che con gli inglesi hanno perso la finale dell'edizione 1983-1984. La squadra di Di Francesco ha fatto fuori il Barcellona dopo una rimonta epica nel match di ritorno mentre Salah e compagni hanno fatto fuori il Manchester City vincendo sia all'andata che al ritorno. L'andata si giocherà in casa del Liverpool mentre il ritorno all'Olimpico.

La seconda semifinale è quella che metterà di fronte Bayern Monaco e Real Madrid, una sorta di finale anticipata visto il blasone e la storia dei due club. Anche qui ricorsi storici, anzi, piuttosto recenti visto che nei quarti di finale dell'edizione scorsa gli spagnoli eliminarono i tedeschi grazie a due sviste arbitrali clamorose. La squadra di Zidane, favorita per la vittoria finale, ha eliminato la Juventus al termine di un doppio confronto thrilling mentre il Bayern Monaco ha fatto fuori il Siviglia senza entusiasmare più di tanto. L'andata di questa semifinale si giocherà a Monaco mentre il ritorno, ovviamene, in quel di Madrid.