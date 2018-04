Eredivisie: big match tra PSV ed Ajax, nelle zone di bassa classifica occhio al lanciatissimo Roda

L'Ajax ha per le mani la ghiotta occasione di riaprire l'Eredivisie. Nella trentunesima giornata della massima competizione calcistica olandese, infatti, i lancieri andranno in casa del PSV Eindhoven, deciso a vincere per rimarcare la propria superiorità. Si prevede una sfida intensa ed affascinante. Pronto a risollevarsi, l'AZ Alkmaar, contro un Heracles Almelo salvo e forse appagato. Le teste di formaggio partono favorite, i bianconeri non vorranno però perdere. Ugualmente interessante, poi, il match tra Feyenoord Rotterdam ed Utrecht: gli attuali campioni d'Olanda vogliono il quinto successo di fila, gli ospiti un prezioso successo in ottica playoff Europa League.

Deve necessariamente vincere, inoltre, il PEC Zwolle, in casa e contro un Excelsior piazzato comunque bene in classifica. I padroni di casa sono più forti, il loro periodo negativo potrebbe però influire sulle prestazioni. Sfida ugualmente incerta quella tra VVV Venlo ed Heerenveen, collettivi altalenanti e sempre manchevoli di quel plus per emergere. Fare pronostici è difficile, il pari sembra essere forse il risultato più giusto. Occhio anche a Breda-Willem II, formazioni appaiate a quota 30 e seriamente a rischio retrocessione. La zona rossa dista infatti solo quattro lunghezze.

In basso, infatti, il Roda viaggia a ritmi altissimi e non ha voglia di fermarsi. Dopo tre turni a pari punti, i gialloneri proveranno ad ingranare la quarta in casa di un Groningen mai troppo pericoloso in questa stagione. Trasferta sulla carta proibitiva per lo Sparta Rotterdam, in casa di un Vitesse costretto a vincere per non vedere diminuite le proprie chances europee. Deve necessariamente vincere, infine, il Twente, in casa di un Den Haag che ha fatto vedere ottime cose in questa stagione. Chi la spunterà?