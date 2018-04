Ligue 1: spicca PSG-Monaco, sfide proibitive per Troyes e Metz

Il Paris Saint-Germain vuole chiudere al più presto la pratica-scudetto. Dopo il pari contro il Saint Etienne, i ragazzi di Emery cercheranno di vincere nel big match contro il Monaco, una sfida incerta e ricca di fascino. Potrebbe approfittarne l'Olympique Lyonnais, a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa e contro un Amiens tutt'altro che insuperabile. Non dovrebbero esserci problemi, i leoni potrebbero dilagare. Si prevede particolarmente incerta, poi, la sfida tra Montpellier e Bordeaux, novanta minuti in cui potrebbe vincere l'equilibrio e la scarsità di goal. Novanta minuti lontano da casa, per il Nizza, in casa di un Angers che venderà cara la pelle.

In caduta libera dopo un'ottima prima parte di stagione, match casalingo per il Nantes di Claudio Ranieri, contro un Dijon ormai salvo e lontano dalle zone rosse. I canarini potrebbero tornare al successo. Galvanizzato dal pari contro il Paris Saint-Germain, vuole vincere il lanciatissimo Saint Etienne, pronto a battere uno Strasburgo che ha sicuramente bisogno di punti per raggiungere la salvezza senza troppo ferire. Discorso analogo per il Tolosa, quartultimo e dunque costretto a vincere. Il Caen non sarà però un avversario facile da superare.

Nelle zone di bassa classifica, deve necessariamente vincere il Metz, in casa di un Rennes davvero sorprendente grazie al certosino lavoro di Lamouchi. I granata non possono però fallire ulteriori occasioni. Dopo tre sconfitte consecutive, ha una ghiotta occasione per riprendersi dalla crisi il LOSC Lille, in casa e contro un Guingamp ormai salvo e lontano dalla retrocessione. Occhio però alle sorprese. Infine, sfida sulla carta proibitiva per il Troyes, in casa e contro un Marsiglia lanciatissimo verso le prime posizioni di classifica. La neo-promossa dovrà fare un miracolo.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

13.04. 20:45 Angers Nizza

14.04. 17:00 Lione Amiens

14.04. 20:00 Caen Tolosa

14.04. 20:00 Lilla Guingamp

14.04. 20:00 Nantes Dijon

14.04. 20:00 Rennes Metz

14.04. 20:00 Strasburgo St. Etienne

15.04. 15:00 Montpellier Bordeaux

15.04. 17:00 Troyes Marsiglia

15.04. 21:00 Paris SG Monaco