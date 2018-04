Europa League: sarà Arsenal-Atletico! Il Marsiglia becca il Salisburgo

Sorteggio velenoso a Nyon, con l'Arsenal di Arsene Wenger sorteggiata in coppia con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nelle prossime semifinali di Europa League, infatti, le due big di questa edizione incroceranno le lame, dando vita ad uno spettacolo imperdibile per gli amanti del calcio. Due modi diversi di interpretare il calcio, due stili opposti degli allenatori: da una parte l'estetica applicata al gioco del pacato Wenger, dall'altra la garra del focoso Simeone.

Molto meno affascinante ma comunque da non perdere, poi, la semifinale che vedrà il Marsiglia sfidare il Red Bull Salisburgo, proprio ieri vincete in maniera inaspettata contro la Lazio. I ragazzi di Rudi Garcia partono favoriti, gli austriaci hanno però dato prova di non arrendersi mai. All'andata si giocherà al Velodrome, gli eventuali supplementari verranno invece disputati in terra austriaca.

DI SEGUITO LE SEMIFINALI:

Arsenal - Atletico Madrid

Marsiglia - Red Bull Salisburgo