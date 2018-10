Liga, stop Real. Cade il Valencia, vince l'Eibar

Seconda sconfitta consecutiva del Valencia di Marcelino, k.o. al Mestalla contro il Getafe di Bordalas, nella trentatreesima giornata di Liga (turno infrasettimanale). Se i pipistrelli si fermano, non allungano i merengues di Zinedine Zidane: il Real Madrid non va infatti oltre l'1-1 in rimonta contro l'Athletic Bilbao al Santiago Bernabeu. Vittoria scaccia-crisi infine per l'Eibar di Mendilibar, che passa al Cornellà El Prat contro l'Espanyol grazie a un gol di Lomban.

Real Madrid - Athletic Bilbao 1-1. Zidane sceglie il 4-4-2 per affrontare i baschi dell'Athletic, con Lucas Vazquez e Marco Asensio esterni offensivi, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema di punta. Casemiro a riposo, Modric e Kroos in mediana. Partenza lenta del Madrid, che subisce le ripartenze dei baschi di Ziganda, a segno dopo una decina di minuti con Inaki Williams, preferito ad Aduriz. Il resto del primo tempo è un assedio del Real, che colpisce la trasferta con Ronaldo e viene stoppato più volte da un superlativo Kepa, che si esalta sul portoghese, su Varane e Asensio. Nella ripresa traversa di Raul Garcia, mentre il forcing dei padroni di casa sbatte ancora su Kepa, fino all'87', quando un gran destro di Luka Modric (probabilmente destinato comunque al gol) viene deviato in rete di tacco da Cristiano Ronaldo. Real terzo a 68 punti, Athletic tredicesimo a 40.

Valencia - Getafe 1-2. Marcelino ripropone Montoya terzino destro, con Garay e Murillo centrali difensivi, ma le vere novità sono dal centrocampo in su: spazio a Maksimovic, Andreas Pereira e Vietto per Kondogbia, Carlos Soler e Rodrigo. Al quindicesimo il Getafe passa in vantaggio: palla in profondità per Loic Remy, che controlla e fredda Domenech con un rasoterra di destro dal limite. Valencia poco pericoloso, con il solo Zaza che sfiora il palo di testa nel finale di primo tempo. In apertura di ripresa, ecco il raddoppio ospite, ancora con Remy, che non sbaglia su assist di Jorge Molina. Il Getafe potrebbe dilagare, ma non sfrutta le occasioni a disposizione, ancora con Molina e Portillo. Valencia che rientra in partita al 69', con una gran girata del subentrato Rodrigo, ma non riesce a pareggiare (Zaza non trova la porta in due occasioni). Espulso nel finale Dani Parejo. Valencia quarto a 65 punti, Getafe che crede ancora nell'Europa a 45.

Espanyol - Eibar 0-1. Al Cornellà El Prat l'Eibar di Mendilibar è in emergenza difensiva, con Arbilla e Ramis fuori causa, rimpiazzati da Oliveira e Lomban. Proprio Lomban decide la sfida con una zuccata su calcio d'angolo al 33' del primo tempo. Il principale protagonista dei baschi è però il portiere Dmitrovic, che nella ripresa si esibisce in una serie di grandi parate, in particolar modo su Sergio Garcia e Gerard Moreno. Il forcing finale non basta all'Espanyol, ancora sconfitto e sedicesimo a 36 punti, mentre l'Eibar è attualmente undicesimo a quota 43.