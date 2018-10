Premier League, Leicester - Southampton: i Saints provano ad agguantare la salvezza

La zona rossa della Premier, quest'anno, fa paura un po' a tutti. La situazione è piuttosto chiara: in ultima posizione è sprofondato il West Bromiwich con 24 punti, a seguire Stoke e Southampton a 28. I Saints dunque, possono ancora sperare in una salvezza che non sembra impossibile. Con una vittoria stasera infatti, la squadra di Hughes potrebbe accorciare sullo Swansea attualmente a quota 31 che domenica sarà impegnato nel difficile scontro con il Manchester City.

In casa Leicester invece prevale la delusione, dopo che le Foxes si sono viste soffiare da sotto il naso il posto in Europa da parte di un grandissimo Burnley, protagonista di una fantastica stagione. La squadra di Puel si trova a meno 9 dagli uomini di Sean Dyche.

QUI SOUTHAMPTON - Hughes continua a giocare senza Stephens, espulso per 3 turni e schiererà al suo posto Bednarek. Il duo di centrocampo molto probabilmente sarà Hojbjerg e Romeu, a discapito di Davis che nonostante l'assenza di Lemina molto probabilmente non riuscirà a partire dal primo minuto. In attacco ci sarà il ballottaggio tra Austin e Gabbiadini, seguiti poi da Ward Prowse e Tadic. L'allenatore dei Saints quindi dovrebbe riproporre il 3-4-2-1.

QUI LEICESTER - Nonostante l'uscita anticipata dal campo dopo la partita col Burnley, Schmeichel dovrebbe scendere in campo titolare con, eventualmente, Janer e Jakupovic come alternative. Torna Ndidi con Silva a centrocampo, seguiti sugli esterni da Mahrez e Albrighton, quest'ultimo al posto di Gray. In attacco ci sarà Vardy, aiutato dietro da Iheanacho, che prenderà il posto del dolorante Okazaki. Niente da fare per Iborra e James, out ancora per il resto della stagione.

La gara si giocherà al King Power Stadium di Leicester, alle 20.45, ora italiana. Il match sarà diretto dal sig. Roger East.