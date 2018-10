Bundesliga - Giornata 31: occhio alla zona Champions League, spettro retrocessione per il Colonia

Continua a regalare emozioni il calendario di Bundesliga. Per la terza giornata consecutiva ci sono scontri diretti sia in zona Champions League, sia tra chi lotta disperatamente per la salvezza, tutto può essere riaperto, soprattutto nella parte alta della graduatoria. A quattro giornate dalla fine c'è chi rischia già la retrocessione aritmetica e chi invece può mettere al sicuro la propria qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni. Andiamo, però, con ordine.

Ad aprire la giornata nel consueto Freitagsspiel ci sono Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg, con i Lupi alla ricerca di punti importanti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica in cui sono stati risucchiati la scorsa giornata. Per la squadra di casa Volkswagen non sarà semplice, ma potrebbe approfittare di un 'Gladbach senza motivazioni per fare il colpo grosso. Discorso differente per il sabato di Bundes, dove andranno in scena tutti e tre gli scontri diretti. Partiamo dal fondo della classifica: Amburgo-Friburgo. Gli Urgestein sono all'ultima chiamata per far sì che l'orologio del Volksparkstadion non si fermi. Una sconfitta contro la squadra di Streich potrebbe risultare fatale e decretarne la prima retrocessione nella storia, un peso non da poco che grava da inizio stagione su una rosa non adatta e non pronta a reggerlo.

Più in alto, molto più in alto, vanno in scena invece Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen e Lipsia - Hoffenheim. Due partite fondamentali in ottica Champions League e dai significati differenti. Al Signal Iduna Park va in scena una gara spettacolare caratterizzata dal gioco rapido ed offensivo, ma con una squadra molto più in forma di un'altra. Le Aspirine vengono da un doppio 4-1 rifilato a Lipsia e Eintracht e dallo stop in DFB Pokal contro il Bayern, un ribaltone che potrebbe minarne le sicurezze, tuttavia sono loro i favoriti. In caso di vittoria di Brandt e compagni, il Dortmund si esporrebbe al ritorno di una tra Lipsia ed Hoffenheim, mentre il Bayer blinderebbe la qualificazione. I RotenBullen ospiteranno, appunto, la truppa di Julian Nagelsmann, tornata in zona Europa dopo una furiosa rimonta che dovrà completarsi con la vittoria alla RedBull Arena. Il Lipsia non sta vivendo un bel periodo e un'ulteriore sconfitta potrebbe mettere la parola fine alle sue ambizioni di Champions League. In tutto questo, alle spalle di queste quattro squadre, c'è l'Eintracht Francoforte, pronto ad approfittare dei passi falsi di chi gli sta davanti per rilanciarsi tra i primi quattro posti.

A chiudere la giornata, domenica, il derby tra Colonia e Schalke. I Knappen vogliono la vittoria per blindare il secondo posto, l'Effzeh, invece, vuole rimandare quanto più possibile l'ufficialità della sua retrocessione in Zweite, che sarebbe aritmetica in caso di sconfitta indipendentemente dai risultati di Friburgo, Mainz e Wolfsburg.