Bundesliga - Il Gladbach abbatte il Wolfsburg 3-0: la zona Europa League è a -3

NOT : Match valido per la 31^ Giornata di Bundesliga. Si gioca al Borussia-Park di Monchengladbach.

Il Borussia prova a tenere accesa una fiammella per l'accesso almeno alla prossima Europa League: la squadra di Hecking lo fa vincendo in maniera agevole contro il Wolfsburg per 3-0, portandosi a -3 dal 6° posto occupato dall'Hoffenheim che scenderà in campo domani nella difficile trasferta di Lipsia. Sconfitta che pesa tantissimo soprattutto per il Wolfsburg e le gerarchie della zona retrocessione: i Lupi di Germania restano fermano a 30 punti e domani il Friburgo e Domenica il Mainz hanno la possibilità di sorpassare la squadra di Labbadia e mandarla al terzultimo posto con l'incubo dei play-out.

È il Borussia a partire meglio e soprattutto a colpire a freddo il Wolfsburg dopo soli 6' di gioco: Bazoer sbaglia il retropassaggio e manda in porta Stindl che non sbaglia a tu per tu con Casteels, infilando il pallone tra il portiere i palo con una vera e propria fucilata. Il Wolfsburg cerca una reazione ma è sempre tropo timido e per questo è di nuovo la squadra di casa ad andare vicina al gol: al 16' Wendt su punizione cerca la porta ma non la trova. La chance più grande per il raddoppio arriva al 26': Stindl calcia in diagonale su assist di Zakaria ma trova la risposta attenta di Casteels che la allunga in calcio d'angolo. Il gol del 2-0 arriva al 35': Hofmann viene murato da un miracolo di Casteels, la palla arriva nella zona di Raffael che sulla ribattuta trova il gol del raddoppio. Il Wolfsburg è impotente sugli assalti del Borussia che va vicino al 3-0 al 39' con Hazard, che trova ancora un ottimo Casteels, e poi lo trova al 45' con Kramer che calcia subito la punizione sorprendendo Casteels che stava ancora posizionando la barriera.

Ritmi bassi, a tratti bassissimi nel secondo tempo, con la prima occasione vera che arriva solo al 66', sempre per il Borussia: Hofmann passa in mezzo a quattro uomini del Wolfsburg poi entra in area ma calcia a lato di pochissimo. Poche altre occasioni nel corso del secondo tempo, spesso interrotto per i consueti cambi che non cambiano il volto alla partita: il Borussia tiene senza particolari problemi, il Wolfsburg non ha occasioni clamorose ma soprattutto fatica ad imporre il proprio gioco. Finisce 3-0 al Borussia-Park, senza recupero.