Liga, 34^ giornata. Turno dimezzato, c'è Atletico-Betis

Il week-end calcistico spagnolo sarà incentrato sulla finale di Copa del Rey, al Wanda Metropolitano di Madrid, tra Barcellona e Siviglia. Blaugrana a caccia del primo titolo stagionale, andalusi per riscattare una stagione difficile. Ma ci sarà spazio anche per la Liga, con la sua trentaquattresima giornata, a offrire ulteriori spunti di interesse, nonostante il Real non giochi (ovviamente rinviata la gara con il Siviglia). Subito costretto a reagire l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, schiaffeggiato a San Sebastiàn e desideroso di riscatto domenica sera contro un Betis Siviglia che vola verso l'Europa League. Credono nella qualificazione continentale anche Girona, Villarreal e Getafe. Il Submarino Amarillo riposa per l'impegno del Barcellona, mentre i catalani ricevono l'Espanyol e il Getafe va a Ipurua. Atteso al riscatto anche il Valencia di Marcelino, impegnato al Balaidos di Vigo contro i galiziani del Celta. Il programma completo:

Venerdì 20 aprile. Ore 21. Leganès - Deportivo La Coruna. Solo un miracolo può salvare Clarence Seedorf e il suo Deportivo, terz'ultimo a 27 punti, a meno sette dal Levante. Galiziani di scena al Municipal de Butarque, contro un Leganès che ormai ha poco da chiedere alla sua Liga (39 punti). Adriàn Lopez e Lucas Perez speranze offensive del Depor, Leganès che recupera alcuni infortunati.

Ore 13. Eibar - Getafe. Crede all'Europa League il Getafe di Bordalas, reduce dalla vittoria al Mestalla di Valencia e ora a 45 punti in campionato. Avversario, un Eibar comunque vicino in classifica, a quota 43, rinfrancato dalla vittoria del Cornellà El Prat. A Ipurua baschi ancora senza la coppia titolare di centrali difensivi (Ramis e Arbilla) e con il dubbio Inui. Getafe privo dello squalificato Jorge Molina, ma con Remy che vuole continuare a segnare.

Ore 16.15. Celta Vigo - Valencia. Il Celta ha stoppato le seconde linee del Barcellona, ma a 44 punti non può più sbagliare se vuole sperare nell'Europa League. Fuori causa Jonny, Pablo Hernandez e Iago Aspas per Unzue, contro un Valencia reduce da due sconfitte consecutive (65 punti) e ora a tre lunghezze dal Real Madrid terzo in classifica. Marcelino senza gli squalificati Dani Parejo e Gayà, ma con Kondogbia pronto a tornare in mezzo al campo.

Domenica 22 aprile. Ore 12. Girona - Espanyol. Due squadre in momenti opposti di forma si affrontano al Municipal de Montilivi di Girona. I catalani sognano l'Europa, a 47 punti, a una sola lunghezza dal Siviglia settimo, mentre l'Espanyol è sprofondato al sedicesimo posto, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (36 punti). Machin deve fare a meno dello squalificato Timor, Quique Sanchez Flores è senza Hermoso.

Ore 16.15. Malaga - Real Sociedad. Ormai retrocesso, il Malaga gioca solo per orgoglio e dignità. Ultimi a 17 punti, gli andalusi ospitano una Real Sociedad reduce da tre vittorie consecutive, sotto la guida del nuovo tecnico Imanol (43 punti). Con un attacco che è tornato a segnare tanto, facendo vittime illustri come l'Atletico Madrid, i baschi provano a continuare nella loro striscia positiva, per scalare altre posizioni in classifica.

Ore 18.30. Las Palmas - Alavès. I canari di Paco Jemez sono ormai condannati, beffati ieri al Benito Villamarin da un gol all'ultimo secondo di Junior. 21 punti in classifica, per una retrocessione partita da lontana. E' invece in tutt'altra posizione l'Alavès di Abelardo, a 38 punti nonostante la sconfitta interna con il Girona. Fuori anche Macedo per gli isolani, possibilità di sperimentare per i baschi.

Ore 20.45. Atletico Madrid - Betis Siviglia. E' il match più interessante di un turno dimezzato, con l'Atletico reduce dalla bruttissima sconfitta dell'Anoeta e costretto a fare punti per consolidare il secondo posto dal ritorno del Real Madrid. Colchoneros a quota 71, ancora senza Diego Costa e Filipe Luis. Betis che invece sembra inarrestabile: la squadra di Quique Setièn ha infilato una serie di sei vittorie consecutive che lo hanno condotto al quinto posto, a 55 punti, a un passo dalla qualificazione all'Europa League. Per gli andalusi squalificato Sergio Leòn.

Lunedì 23 aprile. Ore 21. Athletic Bilbao - Levante. Il gol di Emmanuel Boateng ha con ogni probabilità salvato il Levante, quart'ultimo a 34 punti, che può giocare con più leggerezza il posticipo del lunedì a San Mamès, contro un Athletic che ha bloccato sul pari il Real grazie a Kepa (40 punti). I baschi hanno poco da chiedere al loro campionato, con Inaki Williams favorito su Aduriz in avanti.