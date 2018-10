Premier League - Tanta voglia non basta al Bournemouth. Mourinho ritrova Pogba

La vittoria della Premier da parte del Manchester City non è stata digerita a pieno da parte dei cugini dello United i quali sono rimasti, in quanto a campionato, a bocca asciutta. Mercoledì i Red Devils sono dovuti passare per il campo del Bournemouth, squadra che ormai pare abbia archiviato il capitolo salvezza, ma che comunque rimane sempre la mina vagante della Premier.

Mourinho arriva nella piccola cittadina costiera decidendo di schierare Fellaini e Pogba dal primo minuto, lasciando così Matic in panchina. Il portoghese dunque inserisce un giocatore di grandissima qualità tecnica insieme a un centrocampista perfetto per il gioco della Premier, Fellaini infatti ha il compito di tenere a bada i ringhiosi centrocampisti delle Cherries. Howe invece decide di inserire un modulo ultra offensivo, con King, Wilson, Fraser e Ibe tutti in campo, spalleggiati dietro dai due centrali di centrocampo Surman e la rivelazione di quest'anno Lewis Cook.

Inizialmente è il Bournemouth a cercare di prendere in mano i ritmi del gioco, con lo United che nei primi minuti fatica a trovare gli spazi complice anche una perfetta disposizione in campo da parte degli avversari. I Red Devils tuttavia rompono ad un tratto la barriera della timidezza e sporcano i guantoni di Begovic tramite Rashford e le sue sempre precise conclusioni da fuori. Mourinho decide di smorzare i ritmi della gara, facendo condurre dai suoi un lento possesso palla per cercare qualche disattenzione avversaria. La gara è ormai giunta alla mezz'ora e lo United è in attacco. Sull'esterno del campo c'è Lingard che essendo da solo necessita del rimorchio di Pogba. Il francese viene servito ma allo stesso tempo arriva pronta la doppia marcatura di Fraser e Daniels; l'ex Juve è costretto ad indietreggiare da Herrera e intelligentemente, tramite un movimento all'interno dell'area di rigore, porta con sè i due avversari liberando uno spazio per Lingard. L'esterno inglese crossa di prima intenzione al centro dove Smalling deve solo spingere dentro la palla dell'1-0.

Il movimento del centrocampista francese viene mostrato con maggiore chiarezza qui sotto:

Il goal del vantaggio smorza gli animi degli uomini di Howe che abbassano il ritmo fino all'inizio del secondo tempo. Il tecnico delle Cherries dunque ragiona sul da farsi e cerca di tenere una difesa alta per cercare di ostacolare gli inserimenti dei veloci esterni avversari, mentre per quanto riguarda l'attacco si affida alle improvvisazioni di Fraser e ai repentini movimenti di Wilson. Il Bournemouth rimane spesso in attacco, e reclama addirittura un penalty dopo un fallo di Jones all'interno dell'area di rigore. Lo United intanto cerca di colpire con l'abilità di palleggio e con la velocità dei nuovi entrati ed è di nuovo Pogba a regalare una parte del goal ai Red Devils, tramite una super accelerazione a centrocampo e a un bel passaggio sul taglio di Lukaku, il quale infine riuscirà a battere Begovic.

La forza di volontà non basta dunque alle Cherries che non sono riuscite a vincere contro la seconda in classifica. Lo United vince per 2-0, rivolgendo uno sguardo verso il futuro, soprattutto verso l'FA Cup.