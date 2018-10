Bundesliga - Notte dal sapore d'Europa al Westfalenstadion: Bayer e Borussia si giocano la Champions

Terzo big match in tre gare consecutive. Il Bayer Leverkusen si appresta a fare un altro appello d'esame per ottenere la promozione e fare un passo deciso verso la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo aver battuto per 4-1 sia il Lipsia, sia l'Eintracht Francoforte, le Aspirine viaggiano al Westfalenstadion di Dortmund per dimostrare nuovamente la loro forza, ma troveranno un Borussia in cerca di riscatto dopo l'opaca prova offerta nel Revierderby.

Due squadre simili per certi versi. Gioco rapido, offensivo e pressing alto, ma anche problemi di tenuta difensiva che sono stati messi ben in mostra negli scontri recenti che i due team hanno avuto con il Bayern Monaco. Entrambe infatti hanno concluso il match con sei reti nel sacco, anche se le Aspirine lo hanno fatto con un parziale più leggero visti i due gol messi a segno, ma le due difese hanno deluso e molto. Tanto si giocherà su chi segnerà prima, fattore che costringerà l'altra squadra ad attaccare e ad esporsi ai micidiali contropiedi degli avversari.

Per quanto riguarda le formazioni, sono tante le assenze da una parte e dall'altra. Stöger dovrà fare a meno di molti giocatori chiave su cui spiccano certamente Batshuayi, fuori fino a fine stagione, Schurrle, Rode e Kagawa. Problemi in attacco, dunque, per gli Schwarzgelben che oggi pomeriggio scenderanno in campo con Reus prima punta sostenuto da Pulisic, Philipp e Götze, mentre in difesa ci sarà un'ulteriore prova a disposizione di Zagadou, che dovrà dimostrare di valere l'investimento fatto per lui. Dall'altro lato del campo, Herrlich, dovrà fare a meno di Lars Bender, squalificato per aver accumulato cinque cartellini gialli, e allora spazio a Retsos. Sorprende, invece, la scelta di lasciare fuori Kai Havertz. La giovane stella del Leverkusen, dopo la grande prestazione offerta contro le Adler, dovrebbe sedersi in panchina per lasciare spazio ad Alario, con Volland arretrato sulla trequarti al fianco delle altre due stelle: Brandt e Bailey.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer; Weigl, Dahoud; Pulisic, Götze, Philipp; Reus.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Leno; Retsos, S. Bender, Tah, Henrichs; Baumgartlinger, Aranguiz; Brandt, Volland, Bailey; Alario.