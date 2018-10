FA CUP - Tottenham e United, sfida elettrica per la Coppa

E' arrivato il momento cruciale per Spurs e Red Devils, il momento di affrontarsi per la semifinale di FA Cup. La vittoria della coppa più antica del mondo e di quella più desiderata dalle squadre inglesi passa per questa partita, tra due big del calcio d'oltre manica che in campionato si sono affrontate già due volte, con l'andata vinta dal Manchester United e il ritorno vinto dal Tottenham. Come di consueto non è prevista per la Coppa la gara di ritorno, sarà dunque una partita secca in cui vincerà chi avrà l'ambizione più grande di arrivare in finale.

La squadra di Pochettino è giunta nel penultimo turno di questa sessione 2017/2018 dopo aver battuto lo Swansea per 3-0, e tutto sommato il cammino degli Spurs è stato molto semplice. Tottenham che potrebbe fare affidamento sul solito modulo, con Kane unica punta seguito dietro da Eriksen, Son e uno tra Lamela e Lucas. Con il ritorno di Alderweireld la difesa Spurs sembra aver acquisito maggiore sicurezza e sarà affiancata dal compatto centrocampo con Dier e Dembelè probabilmente titolari.

Gli uomini di Mourinho invece sono dovuti passare sopra Huddersfield e Brighton per accedere alla tanta agognata semifinale, riuscendo a non sottovalutare gli avversari così da non fare lo stesso errore dei cugini del City, battuti nel quinto turno da un fantastico Wigan. Red Devils che si affideranno al 4-2-3-1 con il ritrovato Pogba che agirà insieme a Matic ed Herrera, anch'esso in buona forma. In attacco spazio a Lukaku sempre più affamato di goal, che sarà accompagnato da Sanchez e Mata. Solo panchina per i gemelli del goal Rashford e Lingard.

Vincere questa FA Cup sarebbe dunque una sorta di salvataggio di questa stagione, forse solo per lo United che ancora pensa a quel titolo di campione d'Inghilterra soffiato dai Citizens con ampio anticipo. Per il Tottenham invece sarebbe un obbiettivo centrato, vista la grande annata sia in Champions che in campionato, con gli uomini di Pochettino eliminati solo da una straripante Juventus.

La gara si giocherà al Wembley Stadium di Londra alle 18.15 ora italiana. L'arbitro sarà il sig. Anthony Taylor.