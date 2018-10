Premier League - Il Watford non sfonda, punto che soddisfa a metà il Crystal Palace (0-0)

Ammoniti: Ward (20' C), Doucourè (29' W), Van Aanholt (45'+2 C), Mariappa (60' W), Zaha (63' C), Loftus-Cheek (78' C), Tomkins (88' C), Cathcart (89' W).

Finisce senza reti la sfida salvezza tra Watford e Crystal Palace. I gialloneri tengono le redini della partita, senza però trovare la stoccata decisiva. Gli uomini di Javi Gracia si portano comunque a 9 punti dal terzultimo posto, che potrebbe voler dire salvezza matematica nel caso il Southampton non riesca a far punti. Il Crystal Palace alla fine si accontenta di un punto in trasferta che lo porta a +6. Gli uomini di Hodgson pensano più a difendersi che attaccare, anche se la punizione di Milivojevic avrebbe potuto scrivere una partita completamente diversa.

Formazione Watford: Karnezis; Kabasele, Cathcart, Holebas, Mariappa, Capouè, Doucourè, Pereyra, Hughes, Deeney, Okaka. All. Javi Gracia.

Formazione Crystal Palace: Hennessey, Sakho, Tomkins, Van Aanholt, Ward, Milivojevic, Cabaye, Loftus-Cheek, McArthur, Zaha, Towsend. All. Hodgson.

PRIMO TEMPO

Watford che spaventa subito gli ospiti. Percussione di Deeney sulla destra, palla in mezzo dove Okaka svetta tra i due difensori, mandando la palla direttamente sulla traversa. Grosso rischio poi per il Palace, con Ward che per poco non manda alle spalle di Hennessey un cross giallonero. I padroni di casa vogliono la vittoria e tengono i ritmi altissimi. Pereyra fa letteralmente ammattire Ward, che lo stende con le cattive due volte. La prima volta viene graziato, la seconda si becca il cartellino giallo.

La squadra di Javi Gracia continua a spingere, su calcio d'angolo la palla arriva a Cathcart. La prima conclusione rimbalza su un difensore, la seconda invece è troppo debole e viene bloccata dall'estremo difensore avversario. Squillo del Palace superata la mezz'ora, con Tomkins che di testa fa correre un brivido lungo la schiena di Karnezis, che riesce a bloccare la sfera solo perchè il difensore avversario schiaccia il pallone anzichè mandarlo direttamente verso la porta. Non accenna a diminuire però la pressione del Watford, che risponde con un cross dalla sinistra allontanato da un'uscita a valanga di Hennessey, che di pugno anticipa Deeney, travolgendo anche un compagno. Un po' di nervosismo nel finale, con Mariappa che atterra Zaha. Il giocatore del Crystal Palace protesta, Doucourè non gradisce e va a spintonarlo. L'arbitro ci mette un po' a sedare il battibecco. Primo tempo che si conclude dunque a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi si abbassano, in compenso aumentano le entrate e lo sportellate al limite della legalità. Zaha viene atterrato da Mariappa al limite dell'area, l'arbitro non si fa ingannare e concede giustamente la punizione e non il penalty. Sul piazzato Milivojevic scarica il tiro sul primo palo e centra il legno. Cresce il Crystal Palace. Su calcio d'angolo è ancora Tomkins a svettare, mandando la sfera sul legno, a Karnezis battuto. Risponde il Watford con una penetrazione di Richarlison, che prima tenta di mettere il pallone in mezzo poi, da posizione impossibile, pecca di egoismo e cerca il gol da cineteca anzichè servire uno dei due compagni in area, per la loro disperazione.

A metà frazione i gialloneri tornano a spingere. Brutta palla persa in costruzione dalla squadra di Hodgson, sfera a Deeney che allarga per Richarlison. Il brasiliano, dalla sinistra, prova a mandare la palla tra le gambe di Hennessey con un bolide, ma l'estremo difensore capisce le sue intenzioni e con un ottimo riflesso respinge. Sfida che non mantiene le promesse dei primi quarantacinque minuti e squadre che sembrano quasi accontentarsi del pareggio.