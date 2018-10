Premier League - Il City ospita lo Swansea per toccare quota 90

Non ci sono più obiettivi concreti per il Manchester City da qui a fine stagione. Fuori dalla Champions League, fuori dalla FA Cup e Premier League già vinta, per i Citizens resta solo la possibilità di entrare nel libro dei record della lega inglese e lo può fare conquistando altri nove punti da qui alla fine del campionato. Il primo passo da fare per raggiungere questo target è vincere oggi all'Etihad Stadium contro lo Swansea. Con gli eventuali tre punti conquistati oggi la squadra di Guardiola migliorerebbe già il record storico del City, fermo agli 89 punti conquistati nel 2012, anno del primo titolo della proprietà Mansur.

Le statistiche tra Citizens e Swans parlano chiaro. Il Manchester ha perso una sola volta contro i gallesi, nel 2012 al Liberty Stadium per mano di Moore, poi dieci vittorie intervallate da due pareggi per un totale di 27 gol fatti e 11 subiti. Un dato che parla nettamente in favore della squadra di Guardiola, che però oggi dovrà fare ancora a meno di Sergio Aguero. L'attaccante argentino salterà la chiusura di stagione dopo il piccolo intervento al ginocchio fatto nelle ultime ore e al suo posto ci sarà quindi Gabriel Jesus a guidare l'attacco completato dalle due frecce Sanè e Sterling, entrambi in ottima forma con il tedesco pronto a mettere il sigillo sulla sua partecipazione al Mondiale. Terzetto di centrocampo confermatissimo con Silva, Gundogan e De Bruyne. In difesa, dopo esser rimasto a riposo contro il Tottenham, tornerà Otamendi che prenderà il posto di Laporte.

Per i Cigni ci sarà il ritorno in campo di Sam Clucas, che da giovedì è tornato ad allenarsi con la squadra, ma perderanno Narsingh, fuori per un problema alla caviglia. Con il ritorno di Clucas in sulla fascia sinistra, Carvalhal posizionerà il suo 11 in un difensivo 5-4-1 con il ritorno in difesa di Van der Hoorn, lasciato a riposo contro l'Everton. In attacco ci sarà Jordan Ayew, mentre André Ayew si adatterà a fare l'esterno destro con la possibilità di alzarsi di fianco al suo omonimo andando a comporre un 5-3-2 in fase di possesso palla. In questo caso sarebbe Clucas a scalare nei tre centrocampisti di mezzo.