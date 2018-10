Ligue 1: il Monaco perde e riapre la corsa al secondo posto, male Lille e Troyes

Il Paris Saint-Germain non frena la sua marcia. Nonostante la vittoria del titolo iridato, infatti, i ragazzi di Emery continuano a vincere, travolgendo i malcapitati avversari del Girondins de Bordeaux, sconfitto dalla marcatura vincente di Lo Celso. Secondo tonfo consecutivo, invece, per il Monaco di Jardim, che compromette la seconda posizione andando a perdere punti anche in casa de Guingamp. Penalizzati dal rosso diretto rifilato a Jemerson, i biancorossi subiscono da Briand e Didot le reti del 2-0, confezionando il tris con Thuram. Inutile, per il Monaco, il goal di Toure. Rullo compressore, invece, il Lione, che batte addirittura per 2-5 il Dijon: dopo un primo tempo finito in parità grazie a Depay e Sliti, ci pensa l'autogoal di Rosier a rasserenare i leoni. Fekir allunga, Sliti mette ancora pressione. Nel finale, Traore e Cornet si assicurano la vittoria.

Roboante successo anche per l'Olympique du Marseille, che batte un LIlle acciaccato nel giro di quarantacinque minuti. Basta un tempo, infatti, all'OM, in goal con le doppiette di Thauvin e Mitroglou. Nella ripresa, Benzia accorcia inutilmente le distanze, Ocampos riallunga facendo esplodere il pubblico del Velodrome. Vitale 1-0, inoltre, per il Nizza, che batte l'arcigno Montpellier grazie al goal di Lees Melou. Balotelli e compagni "vedono" l'Europa League. Discorso analogo pure per il Saint Etienne, che in casa e contro il Troyes conquista una vittoria importante in ottica europea: apre i giochi Niane, una doppietta di Beric regala i tre punti ai verdi. Pari con goal tra Nantes e Rennes, che animano la sfida grazie ai goal di Thomasson e Lea.

Nelle zone di bassa classifica, non approfitta della situazione il Metz, che contro il Caen manca una vittoria potenzialmente vitale in ottica salvezza. Un autogoal di De Silva illude il Metz, ci pensa Deminguet a fissare il risultato in parità. Vince la sfida tra neo-promossa, poi, l'Amiens, che supera per 3-1 lo Strasburgo. In goal con Monconduit, i grigi bissano nella ripresa grazie a Manzala, chiudendo i conti grazie a Kakuta. Inutile la rete del 3-1 di Saadi. Vince, infine, il Tolosa, che batte l'Angers migliorando notevolmente le proprie chances salvezza: Sanogo e Gradel regalano punti ai suoi.

DI SEGUITO I RISULTATI FINALI DI GIORNATA:

22.04. 21:00 Bordeaux Paris SG 0 : 1

22.04. 17:00 St. Etienne Troyes 2 : 1

22.04. 15:00 Nizza Montpellier 1 : 0

21.04. 20:00 Amiens Strasburgo 3 : 1

21.04. 20:00 Guingamp Monaco 3 : 1

21.04. 20:00 Metz Caen 1 : 1

21.04. 20:00 Tolosa Angers 2 : 0

21.04. 17:00 Marsiglia Lilla 5 : 1

20.04. 21:00 Dijon Lione 2 : 5

20.04. 19:30 Nantes Rennes 1 : 1