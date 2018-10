Heynckes usa cautela: "Non ci sono favoriti tra noi e il Real Madrid"

C'è la Roma, certo, ma ci sono anche Bayern Monaco e Real Madrid, due giganti del calcio europeo in semifinale di Champions League. I tedeschi hanno fatto fuori Montella e il Siviglia ai quarti, mentre la squadra di Zidane ha eliminato la Juventus in mezzo a mille polemiche e recriminazioni. Per molti questa è una finale anticipata e invece vale un biglietto per Kiev soltanto per una delle due formazioni. Spettacolo garantito senza favoriti, come spiega in conferenza stampa Jupp Heynckes.

Il tecnico del Bayern Monaco non nasconde che sarà un grande spettacolo, con campioni in campo come Cristiano Ronaldo o Lewandowski: "Sarà sicuramente uno spettacolo, ormai sono rimaste solo le migliori quattro squadre della competizione. La gente che verrà a vederci assisterà a una grande partita, entrambe le squadre giocano un calcio affascinante. Non penso ci siano favoriti, ma ho delle buone sensazioni. La nostra condizione è simile a quella del 2013 e stiamo lavorando con un'intensità straordinaria. Certo dall'altra parte c'è un avversario davvero tosto.

Rispetto Cristiano Ronaldo, ha avuto una carriera fantastica. Ma devi giocare bene come squadra per vincere la Champions League. Con Lewandowski noi abbiamo anche un attaccante che fino a questo momento ha già segnato 39 reti in stagione. Sono un grande estimatore di Zidane e lo rispetto come allenatore e come uomo. Su Tolisso e Alaba prenderemo una decisione solo nell'immediata vigilia".

Con Heynckes ha parlato anche Jerome Boateng, leader difensivo della squadra: "Il Real Madrid ha grande esperienza, sono una squadra equilibrata con un incredibile talento offensivo. Cristiano Ronaldo lo si ferma solo giocando insieme come una squadra. Non hanno vinto le ultime due Champions League per caso. L'eliminazione dell'anno scorso non è più nella testa della squadra. Abbiamo la grande opportunità di arrivare alla finale in questa stagione e siamo completamente concentrati su questo obiettivo".