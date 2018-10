Champions League - Zidane: "Il Bayern è una grande squadra, ma non è la favorita"

Zinedine Zidane ha tenuto la conferenza stampa in vista della semifinale di andata contro il Bayern Monaco: "È stata una stagione complicata. Nel campionato specialmente all'inizio non abbiamo giocato da Real. Invece il Barcellona sta facendo un campionato davvero notevole. Noi non abbiamo giocato con regolarità, ma ora siamo in un buon momento".

I bavaresi sono in cerca di rivincite contro i Blancos: "Dopo la Juventus, affrontiamo un' altra squadra storica e vogliamo fare una grande partita. Siamo preparati, ma sappiamo anche che dovremo soffrire. Questo è il calcio. Non ci sono favoriti. È una semifinale diversa rispetto a quello che è successo l'anno scorso. La cosa buona è che siamo in semifinale e vogliamo giocare una buona partita. Dobbiamo fare un grande partita".

Però è tanta la motivazione in casa Real: "A tutti i giocatori piace giocare questo tipo di partite -ha dichiarato il tecnico francese- Siamo bravi fisicamente. Siamo pronti. È più difficile quando giochi in una competizione in cui non c'è molta motivazione. In questo tipo di gare diamo sempre il 150% e sono sicuro di questo. Ma non ho intenzione di dirvi come ho motivato la mia squadra, questo rimane nello spogliatoio. Mi piace parlare con i giocatori prima dell'ultimo allenamento. L'importante è allenarsi bene e tutto verrà da se".

Ma qual è la chiave per superare queste tipo di partite? "Il Bayern è un club che è sempre stato a questo livello. È il suo DNA e quando guardi la storia del club lo vedi. La determinazione è fondamentale perché giochi contro squadre eccellenti. Domani sarà un altro partita complicato, ma siamo felici di giocare questo tipo di partite. Non cambia nulla. Tutto può succedere, ma non dobbiamo cagarci nei pantaloni. È una fortuna giocare a questi tipi di partite e ci divertiamo sempre".

Zidane ha elogiato Cristiano Ronaldo: "Conosciamo il peso di Cristiano e quello che fa per la squadra. Spero che domani giocherà una buona partita. Siamo in semifinale e se vogliamo pensare di vincere la Champions League dobbiamo fare una grande partita. Difenderò tutti i miei giocatori fino alla fine. Sono loro che mi danno soddisfazione ogni giorno. A volte possiamo fallire, ma sono loro che combattono e scappano".

Infine ha parlato di Heynckes: "È un allenatore per cui ho il massimo rispetto per quello che ha fatto nel calcio sia al Real Madrid che al Bayern, ho solo buone parole per lui, ma domani dobbiamo fare una grande partita contro un grande rivale. È una buona squadra e un grande club".