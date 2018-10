Champions League - La Roma perde contro i Reds: le voci dei giallorossi

La Roma ha perso per 5-2 nella semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool. Una partita controllata fino al 68esimo dai Reds, ma gli uomini di Klopp si sono rilassati e la squadra di Di Francesco ha segnato due gol con Edin Dzeko e Perotti su calcio di rigore che fanno ancora sperare in vista del ritorno di settimana prossima.

Oltre al tecnico della Roma, anche i giocatori giallorossi hanno commentato il ko ad Anfield Road. Il capitano, De Rossi, è stato il primo a parlare ai microfoni di Mediaset: "A Barcellona, però, mi era sembrata una partita sfortunata, oggi invece l’abbiamo approcciata bene e poi abbiamo sofferto quello che conoscevamo, la loro profondità, ci servirà da lezione per il ritorno. Dare una spiegazione tattica non rivedendo la partita sarebbe sbagliato. Loro sono forti, hanno preparato la partita sulla loro partenza, da quel punto di vista siamo stati bravi. Abbiamo fatto 20, 25 minuti buoni. Sulla profondità siamo stati meno bravi, anche se è difficile coprirla contro chi è più veloce di te. Un appello ai tifosi? Non c’è bisogno, non ho detto niente all’andata e loro hanno creduto da subito, faranno lo stesso a ritorno. Dobbiamo far sì che possano vivere una serata come quella già vissuta, un risultato clamoroso ma non impossibile".

Un pensiero su Salah, man of the match: "Lo conosciamo, è un grande giocatore e una grande persona. Stasera ci è costato caro, ma sono felice per lui. È migliorato molto negli ultimi 16 metri, sta diventando decisivo come immaginavamo potesse". La rimonta non è impossibile: "Possiamo aggrapparci a quanto fatto nei quarti di finale, che ci dice che è possibile rimontare. Abbiamo il diritto di crederci e il dovere di provarci, per noi e per la gente che vuole bene alla Roma".

Anche Federico Fazio ha commentato il ko parlando anche di rimonta all'Olimpico: "Abbiamo fatto due gol e abbiamo avuto molte occasioni per segnare nel primo tempo. Nella ripresa no, abbiamo sbagliato molto. Però pensiamo positivo, siamo dei guerrieri. La guerra non è ancora persa, lotteremo fino alla fine come abbiamo dimostrato fino adesso. Daremo tutto per la nostra gente e per rimontare lo svantaggio. Un caso che i due gol segnati siano arrivati quando è uscito Salah? Sì, non li abbiamo fatti per quello. Noi abbiamo lottato allo stesso modo per tutta la gara poi questo è il calcio, ma non molliamo. Siamo una grande squadra e volgiamo arrivare ancora più lontano".

Ed infine Florenzi ai microfoni di Roma Tv: "E’ un peccato non aver giocato da Roma. Ci hanno fatto del male, poi siamo stati ‘bravi’ gli ultimi 10 minuti a riaprirla. Ci aspettano 90 minuti all’Olimpico che saranno lunghi, avremo il tifo dalla nostra. Dovremo avere un altro atteggiamento, 90 minuti col coltello tra i denti. Ci siamo persi, non abbiamo giocato da squadra, abbiamo avuto quasi paura dell’avversario e non deve accadere. Loro sono maestri a mandarti giù ed è successo. Partita davvero difficile, ma sappiamo cosa potremo fare di diverso al ritorno per metterli in difficoltà".