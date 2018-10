Bayern Monaco-Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2017/18: vince ancora il Real, Bayern battuto e finale vicina! (1-2)

NOT : Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, gara valida per la Champions League 2017/18.

Antonio Abate ringrazia i suoi appassionati lettori, dandogli appuntamento ai successivi impegni targati Vavel Italia. Alla prossima!

FINISCE QUI! Anche grazie ad un pizzico di fortuna, il Real Madrid batte il Bayern Monaco ed incanala la semifinale verso il trionfo. Prestazione compatta e decisa, da parte dei ragazzi di Zinedine Zidane, che regolano una rosa comunque in forma ma troppo sprecona davanti a Navas. Non si contano, infatti, la chances mancate prima da Ribery e poi da Lewandowski. Migliore in campo per i padroni di casa, Ribery. Per gli ospiti in evidenza Vazquez.

90' + 3' - Manca davvero poco ed il Real potrebbe festeggiare un successo vitale.

90' + 2' - Ora il Real Madrid è tutto dietro la linea della palla, attacca il Monaco!

90' - Quattro minuti di recupero decretati da Kuipers.

88' - Ottima giocata di Kovavic, fermato fallosamente da Thiago Alcantara, ammonito.

87' - COSA HA SBAGLIATO LEWANDOWSKI!! Servito da Tolisso, il bomber polacco non è preciso, mandando a lato davanti a Navas.

87' - Il Real Madrid si difende bene, ora però è assedio Bayern.

85' - Ennesima incursione di Ribery, Vazquez lo ferma fallosamente.

82' - Entra Kovavic ed esce Casemiro, queste le indicazioni dalla panchina madrilena.

81' - Sembra concludersi la spinta propulsiva del Bayern. Il Real riesce a controllare con meno difficoltà.

79' - Punizione tedesca battuta da James, nulla di fatto.

76' - Brutto fallo di Casemiro su James Rodriguez: giallo per lui e punizione da buona posizione per il Bayern.

75' - Ulreich! Conclusione diagonale di Karim Benzema, il portierone di casa sventa di piede!

74' - Ultimo cambio per i padroni di casa: fuori Javi Martinez per Corentin Tolisso.

73' - Sale la pressione del Bayern, il Madrid cerca di uscire sfruttando la propria tecnica in fase di palleggio.

70' - CHE GOAL DI RONALDO!! Il portoghese stoppa e tira al volo di mancino, battendo Ulreich. Kuipers ferma però tutto per un controllo di braccio.

69' - Il Real ora punta a difendersi, il Bayern attacca con aggressività a caccia quantomeno del pari.

66' - COSA HA SBAGLIATO IL BAYERN MONACO! Azione confusa in area di rigore, sulla linea di porta Muller e Lewandowski si ostacolano ed alla fine ci pensa Ramos ad allontanare. I bavaresi chiedono un rigore per fallo proprio su Muller.

65' - Ecco la sostituzione: il francese entra al posto di Dani Carvajal. Lucas Vazquez dovrebbe arretrare.

64' - Secondo cambio del Real Madrid, è pronto Karim Benzema.

62' - Altra respinta di Navas, davvero provvidenziale sull'ennesima conclusione di Ribery! Intanto Carvajal si accascia al suolo, preoccupazione per Zidane.

61' - Ora i bavaresi aumentano i giri del proprio motore, il Real Madrid riesce però a difendersi.

58' - RIBERY! Ancora pericolosissimo, il francese conclude in area, trovando l'ottima risposta di Navas. Attacca il Bayern.

Errore gravissimo di Rafinha, che senza motivo regala un pallone ad Asencio. Il guizzante spagnolo triangola in velocità con Vazquez, il quale serve il compagno in mezzo. Asencio non sbaglia e batte Ulreich.

56' - REAL MADRID IN VANTAGGIO!!!! CLAMOROSO ALL'ALLIANZ ARENA!!!!!

55' - Squadre molto lunghe, ogni pallone perso potrebbe essere davvero sanguinolento.

54' - Azione avvolgente del Real Madrid, la difesa di casa si difende però con ordine.

51' - Scintille in campo per un fallo di Ribery su Varane. Kuipers ammonisce il francese, primo giallo sventolato dall'olandese in questa sfida.

50' - Ribery crea scompiglio in area madrilena! L'ex esterno del Marsiglia salta secco Casemiro e mette in mezzo, Varane anticipa Lewandowski e probablimente salva il risultato!

49' - Tanto palleggio in questa fase germinale di frazione, la sensazione è che il tutto potrebbe però scuotersi con un solo episodio.

47' - Palleggio prolungato del Real Madrid, che cerca di scardinare la difesa tedesca: Asencio prende palla e serve Ronaldo, il cui tiro è una svirgolata insolita per uno come lui.

46' - Zidane cambia non senza sorpresa: fuori Isco per Asencio. Riparte, intanto, la partita.

Bella partita a Monaco di Baviera, con le due corazzate che segnano nel miglior momento delle rispettive avversarie e con due goal superbi: prima ci pensa Kimmich a battere Navas dopo una progressione importante, sul finale di frazione pungente mancino di Marcelo che non trova opposizioni.

45' + 2' - Ancora pericolo Bayern! In mezzo, Muller non trova la porta per questione di centimetri.

45' + 1' - Navas se la trova davanti! Cross in mezzo di Martinez, stacco perfetto di Lewandowski che la colpisce però troppo centralmente!

45' - Saranno due i minuti di recupero, intanto pericolosa punizione nella trequarti madrilena.

Pallone innocuo in area, Ronaldo tenta inutilmente la rovesciata. Il pallone arriva a Marcelo che, praticamente da fermo, lascia partire una stilettata mancina imparabile per Ulreich. Il Real la riapre nel momento migliore dei tedeschi!

43' - GUIZZO DI MARCELO E PAREGGIO DEL REAL MADRID!!! ASSURDO ALL'ALLIANZ ARENA!!!!

41' - Muller! Azione sviluppata a sinistra: Ribery servedi tacco Rafinha, che propone un cross in area. Il guizzo di Muller trova però una deviazione in corner di un avversario.

40' - I bavaresi dispiegano le ali e spaventano con i loro cross sulle fasce: l'ennesima idea di Muller viene allontanata da Marcelo. Da corner, ottima chance per Hummels, il cui destro volante non trova la porta per questioni di centimetri.

37' - Brivido Bayern! Hummels rischia il pasticcio, alla fine Sule appoggia per Ulreich che allontana. Intanto bruttissimo fallo di Carvajal, il terzo, su Sule: ancora una volta l'esterno viene graziato. Ululati di disappunto da parte del pubblico tedesco!

35' - I difensori del Bayern sono davvero attentissimi: la rosa si difende bene e si compatta ad ogni azione di un Madrid poco pericoloso. Zidane dovrà sicuramente cambiare qualcosa, facendo già scaldare Asensio.

34' - Brutto intervento di Carvajal su James, lo spagnolo rischia un giallo.

33' - CLAMOROSO ERRORE DI RIBERY! A tu per tu con Navas, il francese manca incredibilmente il controllo e consente al portiere madrileno di recuperare facilmente la palla.

33' - Eccolo, il cambio: fuori Boateng per Sule.

32' - Si prepara Sule, secondo cambio per un Monaco davvero sfortunato.

30' - Ora il Bayern vola sulle ali dell'entusiasmo, il Real Madrid cerca di compattarsi con qualche fallo di troppo. Intanto problemi muscolari per Boateng, altra tegola per i bavaresi.

Tutto nasce dalla rimessa dal fondo di Ulreich, l'azione di sviluppa sulla fascia destra e si conclude con Kimmich, che da posizione defilatissima batte un Navas non irresistibile. Nel miglior momento blanco, passa in avanti il Bayern!

27' - JOSHUA KIMMICH!!!!!! CLAMOROSO VANTAGGIO DEL BAYERN MONACO!!!

26' - Passano i minuti e gli ospiti sembrano più in palla: i ragazzi di Zidane hanno infatti aumentato i giri del proprio motore, mettendo sull'attenti il Bayern. Intanto bel cross di Kroos Ronaldo sale in cielo non trovando la rete.

24' - Angolo battuto da Kroos, fallo in attacco per il Real Madrid e calcio di punizione per il Bayern.

23' - Ancora tanto equilibrio all'Allianz Arena, molti lanci lunghi e pochi varchi in mezzo.

19' - Grandissima apertura di Modric per Ronaldo, che mettendo in mezzo trova l'opposizione in corner di Jerome Boateng.

18' - Non una bellissima partita, fino ad ora. Le due formazioni ponderano infatti prima di offendere.

17' - Buon momento per il Real Madrid, che prova a sfondare senza successo dalle parti di Isco.

15' - Incursione di Cristiano Ronaldo, al limite dell'area il portoghese viene fermato: non sembra esserci fallo, per Kuipers.

13' - Partita molto frenetica, le due formazioni sbagliano spesso e le occasioni latitano.

10' - Scontro di gioco tra Lewandowski e Ramos, pallone ridato ai madrileni.

8' - Ecco il primo cambio del Bayern: fuori Robben per Thiago Alcantara.

7' - Non cela fa Robben, tegola per Heynckes. Lancio lungo intanto di Marcelo per Vazquez, Rafinha fa buona guardia.

6' - Il Bayern tiene molto bene la posizione, il Real fa fatica a trovare il varco giusto per servire il temuto CR7.

5'- Subito problemi per Robben, accompagnato fuori dallo staff medico.

3' - Molto aggressivo il collettivo di casa. Durante un'azione in area madrilena, Ribery chiede un tocco di mano. Kuipers valuta giustamente il tocco di spalla.

1' - Subito Bayern pericoloso! Cross in mezzo di Lewandowski con Muller che manca l'aggancio in area!

1' - Si parte! Pallone al Bayern Monaco!

Bayern in maglia rossa. Real con il completo nero.

L'inno della Champions accompagna questa serata di Monaco di Baviera: le due squadre si stanno stingendo la mano.

Le due formazioni sono nel tunnel, James Rodriguez sta salutando i suoi ex compagni. Il pubblico, intanto, canta a squarciagola.

Sono state diramate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa per il Bayern Monaco, che scende in campo con l'undici indicato poche ore fa. Non ce la fa Alaba, spazio a Rafinha. Sorprende invece Zinedine Zidane, che rinuncia a Benzema per Lucas Vasquez. Cristiano Ronaldo sarà dunque la prima punta, affiancato da Isco e, appunto, Vazquez.

Antonio Abate dà il benvenuto a tutti i suoi appassionati lettori, invitandoli a seguire assieme una sfida tanto emozionante quanto affascinante. Questa sera, in un'Allianz Arena pronta a sostenere i propri beniamini, Bayern Monaco e Real Madrid incroceranno le rispettive lame sportive in una vera e propria finale anticipata, un match che metterà di fronte due corazzate decise a conquistare la coppa nella finale di Kiev. Dopo le polemiche della scorsa stagione, quando i blancos passarono il turno grazie a qualche decisione arbitrale discutibile, i bavaresi vorranno sicuramente la rivincita, pronti a regalarsi una finale impensabile fino a qualche mese fa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco dovrebbe scendere in campo con la formazione-tipo, il cui unico dubbio sarà rappresentato dalla presenza o meno di Alaba, alle prese con un fastidio muscolare. In caso di forfait dell'austriaco, Rafinha pare favorito su Bernat. Poche sorprese nelle altre posizioni del campo, dove Kimmich, Boateng ed Hummels proteggeranno il confermatissimo Ulreich. Nella zona mediana del campo, Javi Martinez verrà affiancato da Thomas Muller ed il grande ex James Rodriguez, incaricati di servire Robert Lewandowski e nel contempo di dare una mano in fase di ripiegamento. Sulle fasce del rettangolo verde, infine, nessun problema per Ribery e Robben.

Nessun cambio in corsa nemmeno per il Real Madrid, con Zidane che si affiderà ancora all'undici-tipo uscita indenne dalla pesante, seppur indolore, sconfitta casalinga contro la Juventus negli Ottavi di Finale. Davanti a Navas, la retroguardia difensiva ritrova Sergio Ramos, che torna in campo nonostante le polemiche sulla sua presenza in panchina nei minuti finali della sfida contro i bianconeri. Al suo fianco, Varane. Titolari certi anche Carvajal e Marcelo. In cabina di regia piazzato Casemiro, Kroos e il mago Modric ai suoi lati. Nomi notissimi poi a formare il tridente offensivo, con Isco incaricato di supportare sia Cristiano Ronaldo che Karim Benzema.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Jupp Heynckes ha scelto di non sbilanciarsi troppo: "Sarà sicuramente uno spettacolo, ormai sono rimaste solo le migliori quattro squadre della competizione. La gente che verrà a vederci assisterà a una grande partita, entrambe le squadre giocano un calcio affascinante. Non penso ci siano favoriti, ma ho delle buone sensazioni. La nostra condizione è simile a quella del 2013 e stiamo lavorando con un'intensità straordinaria. Certo dall'altra parte c'è un avversario davvero tosto". Passaggio importante, poi, quello su Cristiano Ronaldo: "Rispetto Cristiano Ronaldo, ha avuto una carriera fantastica. Ma devi giocare bene come squadra per vincere la Champions League. Con Lewandowski noi abbiamo anche un attaccante che fino a questo momento ha già segnato 39 reti in stagione. Sono un grande estimatore di Zidane e lo rispetto come allenatore e come uomo. Su Tolisso e Alaba prenderemo una decisione solo nell'immediata vigilia".

Discorso analogo, anche quello fatto da Zinedine Zidane durante il suo intervento in sala stampa: "Dopo la Juventus, affrontiamo un' altra squadra storica e vogliamo fare una grande partita. Siamo preparati, ma sappiamo anche che dovremo soffrire. Questo è il calcio. Non ci sono favoriti. È una semifinale diversa rispetto a quello che è successo l'anno scorso. La cosa buona è che siamo in semifinale e vogliamo giocare una buona partita. Dobbiamo fare un grande partita. A tutti i giocatori piace giocare questo tipo di partite -ha dichiarato il tecnico francese- Siamo bravi fisicamente. Siamo pronti. È più difficile quando giochi in una competizione in cui non c'è molta motivazione. In questo tipo di gare diamo sempre il 150% e sono sicuro di questo. Ma non ho intenzione di dirvi come ho motivato la mia squadra, questo rimane nello spogliatoio. Mi piace parlare con i giocatori prima dell'ultimo allenamento. L'importante è allenarsi bene e tutto verrà da sé".