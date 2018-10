Champions League - Il Real Madrid batte il Bayern Monaco: 1-2 all'Allianz Arena

NOT : ALLIANZ ARENA INCONTRO VALIDO PER LA SEMIFINALE D'ANDATA DI CHAMPIONS LEAGUE

Nel match valido per l'andata delle semifinali di Champions League il Real Madrid vince 2-1 in casa del Bayern Monaco e si avvicina in maniera decisa alla finale. Successo in rimonta per la compagine iberica visto che sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con Kimmich. Nel finale di tempo, però, il Madrid pareggia con Marcelo e ad inizio ripresa completa la rimonta grazie al gol del neo entrato Asensio. Stesso copione e stesso risultato del match dell'anno scorso con gli spagnoli che vedono vicina la terza finale in tre ani mentre servirà un'impresa al Bayern Monaco al Bernabeu.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-1-4-1 per il Bayern Monaco con Lewandowski unica punta supportato da Muller e James Rodriguez mentre il Real Madrid risponde col 4-3-3 con Isco e Lucas Vazquez a supporto di Ronaldo.

Partita molto tattica nei primi minuti di gioco tanto che la prima emozione, che arriva dopo otto minuti, è il cambio forzato del Bayern con Thiago Alcantara al posto di Robben. Nella prima metà meglio il Madrid che al 23' crea la prima chance del match con Carvajal che recupera un pallone e calcia dal limite ma Ulreich blocca. Nel momento migliore del Madrid, però, passa il Bayern Monaco con Kimmich che vola sulla destra, entra in area e fredda un Navas rivedibile, 1-0. I bavaresi perdono anche Boateng, per infortunio, ma al 41' sfiorano il raddoppio con Hummels che, sugli sviluppi di un corner, calcia col destro in acrobazia ma manda alto di poco.

Sessanta secondi dopo altra occasione per i tedeschi con Muller che calcia al volo col mancino ma la sfera termina alta di nulla dopo una deviazione. Il Bayern non capitalizza e al 44' il Real pareggia con un mancino affilato di Marcelo, dal limite, che si insacca nell'angolino. Nel finale di tempo altra chance per la compagine tedesca con Lewandowski che, sugli sviluppi di una punizione, stacca di testa ma Navas blocca in due tempi.

Nell'intervallo Zidane inserisce Asensio per Isco ma la prima chance della ripresa è per il Bayern con Ribery che disorienta Casemiro e mette al centro ma Varane salva quasi sulla linea. Al 57', però, ribalta tutto il Real Madrid con un errore clamoroso di Rafinha che spiana la strada a Lucas Vazquez, il quale serve proprio Asensio che col mancino fredda Ulreich, 1-2. Reazione immediata dei padroni di casa che al 59' vanno ad un passo dal pareggio con Ribery che sdraia due avversari in are e calcia ma Navas si oppone.

Poco dopo altra occasione per il Bayern sempre con Ribery che calcia ancora col destro trovando la risposta di Navas. Al 68' chance colossale per i tedeschi con Muller che, dopo una serie di batti e ribatti, non riesce a concludere da pochi metri. Zidane inserisce Benzema e al 76' gli spagnoli sfiorano il terzo gol proprio con il francese che ruba un pallone e calcia col destro ma l'estremo bavarese si oppone. Heynckes getta nella mischia anche Tolisso e al minuto 88 i tedeschi vanno vicini al pareggio con Lewandowski che, servito proprio da Tolisso, prova a superare Navas con un tocco sotto ma spedisce fuori. E' l'ultima emozione del match: il Real Madrid batte il Bayern Monaco in rimonta e si avvicina alla finale di Kiev.