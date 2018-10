UFFICIALE: niente Mondiali per Zlatan Ibrahimovic

Era nell'aria, ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà al Mondiale di Russia 2018 con la Svezia, che si è qualificata alla fase finale battendo l'Italia nel doppio spareggio disputato nel novembre scorso. Una nota diffusa dalla federcalcio scandinava ha annunciato che il commissario tecnico Johansson non convocherà il 36enne fuoriclasse per il Mondiale, ponendo fine così a una lunga telenovela, che si stava protraendo da mesi.

Ibrahimovic, dunque, non sarà tra i protagonisti del Mondiale di Russia che partirà il prossimo 14 giugno. La stella dei Los Angeles Galaxy aveva dato l'addio alla Nazionale. Poi il passo indietro dettato dalla buona condizione fisica e dalla consapevolezza che il suo carisma avrebbe potuto trascinare la squadra svedese a raggiungere importanti traguardi nella massima competizione continentale riservata alle nazionali. "Che Mondiale sarebbe senza di me?". Queste le parole pronunciate non più tardi di qualche settimana fa dal fuoriclasse che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Milan e Juventus. Dichiarazioni esplicite, lui che quindi considerava una sua convocazione 'molto probabile'.

Ed invece, ecco che la federazione svedese ha messo un punto (sarà definitivo?) sulla questione che ha preso parecchio spazio sui quotidiani di tutto il mondo. Ai gironi la Svezia se la dovrà vedere con la Corea del Sud, la Germania ed il Messico, squadre toste, quindi per gli svedesi non sarà di certo una passeggiata di salute, ed il solo superamento del gironcino appare compito parecchio arduo. Sarà il campo a stabilire se la scelta del ct della squadra nordeuropea sia stata giusta o meno, tra meno di due mesi lo scopriremo.