Europa League - Griezmann risponde a Lacazette: 1-1 tra Arsenal e Atletico Madrid

EMIRATES STADIUM INCONTRO VALIDO PER LA SEMIFINALE D'ANDATA DI CHAMPIONS LEAGUE

NOT : EMIRATES STADIUM INCONTRO VALIDO PER LA SEMIFINALE D'ANDATA DI CHAMPIONS LEAGUE

ATLETICO MADRID : OBLAK; LUCAS, GODIN, GIMENEZ, VSRALJKO, KOKE, SAUL, THOMAS, CORREA (75' SAVIC), GRIEZMANN (85' TORRES), GAMEIRO (65' GABI). ALL. SIMEONE

ARSENAL : OSPINA; BELLERIN, MUSTAFI, KOSCIELNY, MONREAL, WILSHERE, XHAKA, RAMSEY, OZIL, LACAZETTE, WELBECK. ALL. WENGER

Nel match valido per l'andata delle semifinali di Europa League Arsenal e Atletico Madrid pareggiano 1-1 rimandando tutto al ritorno. Sfida intensa fin dalle prime battute con gli spagnoli che restano subito in dieci per il rosso a Vrsaljko mentre i padroni di casa sbattono su Oblak. Nella seconda frazione i Gunners la sbloccano grazie al colpo di testa di Lacazette ma, a dieci dalla fine, l'Atletico riesce a trovare un pareggio insperato grazie all'acuto di Griezmann che approfitta di un errore di Koscielny. Tra una settimana il ritorno al Wanda Metropolitano.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per l'Arsenal con Ozil e Lacazette a supporto di Welbeck mentre l'Atletico Madrid risponde col 4-4-2 ed il tandem offensivo formato da Griezmann e Gameiro.

Inizio dirompente dell'Arsenal che al 7' va ad un passo dal vantaggio con Welbeck che pesca alla grande Lacazette il quale calcia col destro al volo non trovando la sfera pero poco. Sessanta secondi dopo altra chance importante per i padroni di casa sempre con Lacazette che questa volta stacca di testa ma Oblak salva i suoi. Al 10' svolta importante del match perché Vrsaljko, già ammonito, interviene in maniera su Lacazette costringendo l'arbitro ad estrarre il secondo giallo e dunque rosso.

I padroni di casa spingono sull'acceleratore e al 21' sfiorano ancora il vantaggio con Welbeck che duetta con Wilshere e calcia col destro ma Oblak salva ancora i suoi con un miracolo. Poco più tardi è il turno di Monreal che, sugli sviluppi di un cross da destra, calcia al volo ma la sfera termina larga. Nel finale di tempo gli inglesi respirano un po' e al 37' l'Atletico sfiora il vantaggio con Thomas che salta tutti e apparecchia la tavola per Griezmann che spara da ottima posizione ma Ospina respinge. Al 45' Correa rientra sul destro e calcia, palla alta ma non di molto.

Nella ripresa il canovaccio tattico rimane invariato e al 61' l'Arsenal trova il meritato vantaggio con Lacazette che, sugli sviluppi di un cross di Wilshere, prende l'ascensore e di testa batte Oblak. Simeone rinfoltisce la mediana inserendo Gabi per Gameiro ma sono sempre gli inglesi a rendersi pericolosi ancora con Lacazette che prova un tiro-cross insidiosissimo che si perde sul fondo. Al 70' padroni di casa vicinissimi al raddoppio sempre con l'ex Lione che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma la sfera si perde fuori di nulla.

La squadra di Wenger sembra controllare senza troppi problemi ma al minuto 82, improvvisamente, l'Atletico pareggia con Griezmann che approfitta di un errore di Koscielny e calcia trovando la risposta di Opsina. Sulla respinta, però, c'è sempre il francese che da pochi metri insacca, 1-1. Reazione immediata dell'Arsenal che al minuto 87 va ad un passo dal nuovo vantaggio con Ramsey che, su cross da destra, colpisce di testa a botta sicura ma Oblak salva i suoi con un miracolo. Nel finale assedio Arsenal ma l'Atletico sbarro tutto e porta a casa un pareggio importantissimo in vista del ritorno: all'Emirates termina 1-1.