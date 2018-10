Bundesliga, giornata 32: ultima spiaggia per Amburgo e Colonia

Trentaduesima giornata di Bundesliga, meno quatto alla chiusura dei giochi, ma tutto, fuorché il titolo, è ancora da decidere. Dopo tante sfide dirette nella parte alta della classifica, questo weekend il focus sarà spostato soprattutto sulla parte bassa, dove Amburgo e Colonia si giocano le ultime carte per tentare una disperata salvezza.

Come da consuetudine, però, il weekend tedesco si apre il venerdì sera e stavolta tocca all'Hoffenheim di Julian Nagelsmann inaugurare il turno. La squadra di Sinsheim ospita l'Hannover nel tentativo di continuare la propria striscia positiva - otto partite senza sconfitte - e mettere pressione al Bayer Leverkusen nella lotta al quarto posto ed alla Champions League. Il succo della giornata, però, arriva al sabato pomeriggio. Amburgo e Colonia scenderanno in campo per salvaguardare la propria permanenza in Bundesliga. L'Effzeh è costretto alla vittoria contro il Friburgo per continuare a sperare in un miracolo, mentre i Rothosen possono riaprire tutto vincendo contro il Wolfsburg e portandosi così a soli due punti dal posto che vale il playout, una speranza inesistente solo qualche settimana fa. Alle 15.30 va in scena anche Schalke 04-Borussia Moenchengladbach, match interessante per la zona Champions League, con i Knappen che vogliono blindare il secondo posto, mentre i bianconeri vogliono provare a rientrare in Europa League con un'incredibile rimonta. Chiude il sabato lo scontro tra Bayer Leverkusen e Stoccarda, match non semplice per le Aspirine che devono rialzarsi dopo la batosta presa contro il Borussia Dortmund.

Due match la domenica a concludere il turno, in campo Borussia Dortmund e Lipsia. I RotenBullen, reduci da due settimane da incubo, sono costretti al vincere sul campo del Mainz, una missione di certo non impossibile. La squadra di Hasenhuttl deve rialzarsi e lo deve fare al più presto perché il treno della Champions League corre veloce e la società della Red Bull rischia seriamente di perderlo. Chi invece si è messo quasi certamente al sicuro è il Borussia Dortmund. La squadra di Stoeger ha fatto un deciso scatto in avanti con la vittoria sul Leverkusen ed è pronto a confermarsi nell'ostica trasferta di Brema. Sarà interessante vedere se il tecnico del BVB confermerà il modulo iper aggressivo visto nella scorsa giornata e che buoni frutti ha dato.