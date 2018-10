Bundesliga - Kramaric trascina l'Hoffenheim in zona Champions: 3-1 all'Hannover

L'Hoffenheim manda un segnale alle avversarie: per la corsa alla Champions c'è anche lei. La squadra di Nagelsmann vince l'anticipo del Venerdì sera di Bundes con una tripletta decisiva dello scatenato Kramaric che apre le danze al 16', riporta in vantaggio i suoi in apertura di secondo tempo e poi chiude i giochi nel finale con il gol del definitivo 3-1. Inutile il gol al 24' di Karaman, che aveva pareggiato momentaneamente i conti. Vittoria fondamentale per l'Hoffenheim che sale quindi al 4° posto in classifica, ultimo piazzamento valido per l'accesso alla prossima Champions. Per l'Hannover è una sconfitta che potrebbe rimettere nei pericoli la squadra di Breitenreiter: la zona retrocessione è sotto di 6 punti, ma la vittoria domani di Friburgo e Wolfsburg riaprirebbe i giochi.

Il primo tentativo della serata capita proprio sui piedi di Krmaric che, al 7', prende solo la mira: il suo tiro sulla ribattuta di una punizione è preda di Tschauner. Il gol per il croato arriva al 16': Sane sbaglia il retropassaggio, servendo Gnabry che appoggia a Kramaric il quale a porta vuota non sbaglia il gol del vantaggio Hoffenheim. Il giovane tedesco, e autore dell'assist per il gol dell'1-0, è però costretto a lasciare il campo dopo solo 20' di gioco per un problema fisico: condizioni da valutare in vista anche del Mondiale. Si abbassano i ritmi e dal nulla al 24' arriva il gol del pari dell'Hannover, firmato da due ex: Schwegler trova in area Karaman che anticipa tutti e firma il pari. Lo stesso Karaman al 34' sfiora addirittura il gol del vantaggio: sempre su assist di Schwegler, l'attaccante dell'Hannover calcia in porta ma questa volta è attento Baumann.

Per rivedere in attacco in maniera pericolosa l'Hoffenheim serve aspettare il 51' quando arriva il gol del sorpasso, sempre a firma Kramaric: destro al volo perfetto in area di rigore che sigla il 2-1 dopo pochi minuti dal rientro in campo. L'Hoffenheim va più volte vicino al gol che potrebbe chiudere la partita, anche all'84' con Szalai ma l'ungherese arriva in ritardo sulla sfera sfiorandola e basta. CI pensa quindi ancora Kramaric all'86' con la tripletta che vale il 3-1 finale: Tschauner è fuori dai pali e Kramaric lo sorprende con un pallonetto da circa trenta metri, con la palla che si insacca alle spalle del portiere dell'Hannover.