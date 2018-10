Liga, 35^ giornata. Barça a un passo dal titolo, dietro è lotta per i piazzamenti

Con il Barcellona di Ernesto Valverde a un passo dalla conquista del titolo, sono le posizioni di rincalzo, dalla seconda alla settima, ad essere ancora in bilico in Liga, giunta alla trentacinquesima giornata. Nel week-end i blaugrana potrebbero già laurearsi campioni, a +11 sull'Atletico Madrid e impegnati al Riazòr contro un Deportivo a un passo dalla retrocessione, mentre i colchoneros di Simeone, reduci dal pareggio dell'Emirates, saranno di scena a Mendizorroza contro l'Alavès di Abelardo. Torna in campo al Santiago Bernabeu il Real Madrid, in una gara interlocutoria con vista sul ritorno di Champions con il Bayern: avversario, il Leganès. Valencia a Mestalla contro l'Eibar, ma già certo almeno del quarto posto. Per quanto riguarda l'Europa League, il Siviglia prova a scuotersi contro un Levante praticamente salvo, mentre i cugini del Betis ospitano un Malaga già retrocesso. Importante sfida tra Getafe e Girona. Il Villarreal non può sbagliare in casa contro il Celta Vigo. Il programma completo:

Venerdì 27 aprile. Ore 21. Levante - Siviglia. La vittoria di San Mamès ha lanciato il Levante verso la salvezza, grazie alle prodezze di Bardhi e Morales. Ora i valenciani hanno 37 punti e possono giocarsi la sfida con il Siviglia con maggiore tranquillità. Ambiente opposto tra gli andalusi di Montella, settimi a 48 punti (con una partita in meno). Padroni di casa senza gli squalificati Lerma e Rochina, ospiti con N'Zonzi out dopo le polemiche post finale Copa del Rey.

Sabato 28 aprile. Ore 13. Espanyol - Las Palmas. Non ha praticamente nulla da dire la sfida tra Espanyol e Las Palmas al Cornellà El Prat. Gli uomini di Quique Sanchez Flores si sono rialzati a Girona (39 punti), mentre i canari sono già retrocessi. Possibili esperimenti da una parte e dall'altra.

Ore 16.15. Real Sociedad - Athletic Bilbao. Derby basco all'Anoeta, tra due squadre che hanno deluso le aspettative di inizio campionato. La Real Sociedad di Imanol ha 43 punti in classifica, tre in più dell'Athletic del Kuko Ziganda. Padroni di casa con Ruben Pardo in rampa di lancio a centrocampo, Januzaj, Canales, Oyarzabal alle spalle di Willian Josè. Ospiti ancora con Inaki Williams preferito ad Aduriz, in condizioni fisiche precarie.

Ore 18.30. Real Madrid - Leganès. Il Real che torna da Monaco di Baviera è pronto a un turnover massiccio in casa contro il Leganès. Terzi a 68 punti, i merengues devono fare a meno di Isco e Carvajal, con il dubbio Nacho. Spazio ad Achraf, Vallejo, Theo Hernandez, Marcos Llorente e Kovacic. Bale e Benzema di punta. Leganès a 40 punti, con l'obiettivo di ripetere il Pepinazo di Copa del Rey.

Ore 20.45. Villarreal - Celta Vigo. C'è il Celta di Unzue sulla strada verso l'Europa del Villarreal di Javi Calleja. Submarino Amarillo sesto a 51 punti, galiziani decimi a 45. Villarreal che dovrebbe confermare lo schieramento delle ultime giornate, con Bacca supportato da Raba, Castillejo e Cheryshev, mentre il Celta deve fare a meno di Iago Aspas: spazio a Jozabed trequartista.

Domenica 29 aprile. Ore 12. Getafe - Girona. Un match che a inizio campionato sarebbe dovuto valere per la salvezza conta invece ora per l'Europa. Al Coliseum Alfonso Perez il Getafe di Bordalas (48) vuole continuare a vincere, contro un Girona reduce dal passo falso contro l'Espanyol (47 punti). Padroni di casa con il dubbio Loic Remy in avanti, catalani in formazione tipo, senza il giovane attaccante Lozano.

Ore 16.15. Alavès - Atletico Madrid. L'Atletico vuole mantenere la seconda posizione (72 punti) dopo una sconfitta e un pareggio contro Real Sociedad e Betis. In campo a Mendizorroza contro l'Alavès di Abelardo (41 punti), Simeone deve fare a meno dello squalificato Gimenez e degli infortunati Juanfran e Filipe Luis. Possibile turnover dopo il pareggio dell'Emirates: in avanti si scalda Fernando Torres. Baschi senza Rodrigo Ely e Medràn.

Ore 18.30. Valencia - Eibar. Reduce da tre gare senza vittoria, il Valencia di Marcelino, quarto a 66 punti vuole ripartire in casa contro l'Eibar di Mendilibar, a metà classifica a 43 punti. Padroni di casa senza lo squalificato Garay, con Murillo in ballottaggio con Ruben Vezo. Santi Mina in vantaggio su Zaza per affiancare Rodrigo. Baschi ancora senza Arbilla e con scelte obbligate in attacco, con Charles squalificato.

Ore 20.45. Deportivo La Coruna - Barcellona. Mentre il Barcellona potrebbe festeggiare il titolo (blaugrana primi a 83 punti), il Deportivo di Seedor potrebbe retrocedere, a 28 punti, meno nove dal Levante. Galiziani con tanti dubbi, da Adriàn Lopez e Lucas Perez, passando per Bakkali e Sidnei, catalani senza lo squalificato Sergi Roberto, ma in formazione tipo, con Iniesta al passo d'addio e Coutinho ancora in campo.

Lunedì 30 aprile. Ore 21. Betis Siviglia - Malaga. Grande occasione per i Betis Siviglia (quinto a 56 punti) di Quique Setièn, che al Benito Villamarin ospita il già retrocesso Malaga (20 punti) in un derby andaluso annacquato. Biancoverdi senza lo squalificato Bartra e con la possibilità di tornare alla difesa a quattro e alle due punti (Loren Moron e Sergio Leòn). Out Iturra per il Malaga, in campo per l'orgoglio.