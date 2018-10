Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni

Andres Iniesta lascia il Barcellona alla fine di questa stagione dopo 22 anni di carriera in blaugrana. La notizia era nell'aria da diverse settimane, ma ora è arrivata anche l'ufficialità. È stato lo stesso Iniesta ad annunciarlo in una conferenza stampa. Sala gremita di giornalisti, con tutti i compagni di squadra presenti e il giocatore visibilmente commosso nell'annunciare questa sua decisione.

Queste le parole con cui Iniesta si è congedato dal mondo blaugrana: ""Con questa conferenza voglio rendere pubblica la mia decisione. Questa stagione è l'ultima col Barcellona. E' una decisione pensata a livello personale e familiare. Sono stato qua 22 anni e so cosa significa essere giocatore della miglior squadra del mondo. So cosa significa in tutti i sensi e per questo voglio essere onesto. Ho sempre detto che questo club si merita il meglio da me come è stato fino ad ora, nel futuro prossimo non potrei dare il meglio di me sia a livello fisico che mentale.

Ho sempre voluto questo, volevo smettere sentendomi utile, sentendomi ancora un titolare per lasciare al meglio. Ho vissuto tutta la vita qua, lasciare la mia casa e la mia vita sarà complicato. Ma non mi perdonerei mai il fatto di vivere una situazione scomoda nel club della mia vita, non lo merito io e non lo merita il club.

Ho parlato con tutti, non voglio che mi chiedano di restare. Capisco che possa succedere, ma negli ultimi mesi ho fatto passare questo messaggio di onestà, di voler lasciare al massimo delle mie possibilità. Per fortuna quest'anno è andato bene sia dal punto di vista sportivo che umano. E' stato un processo lungo. In certi giorni ci sono stati più dubbi, in altri meno. Il club mi ha dato massima fiducia, ha capito che sono sempre stato onesto con me stesso e con la società. Non sarei felice se dovessi rendere al di sotto delle mie possibilità.

L'unica cosa importante è non affrontare mai da avversario il club della mia vita,quindi escludo tutte le destinazioni Europee. A fine stagione vedremo se sarà la Cina oppure no, ci sono tante cose da valutare. Non volevo ingannare nessuno. Fra poco compirò 34 anni e da qui in avanti le cose saranno sempre più dure per motivi naturali".