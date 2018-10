Ligue 1: sfide casalinghe per Lione e Monaco, aut-aut per Lilla e Metz

Sfida sulla carta agevole per il Paris Saint-Germain. In casa e contro il Guingamp, i ragazzi di Emery proveranno a vincere ancora, cercando magari di convincere sul piano del gioco. Per contro, i rossoneri punteranno ad un miracolo sportivo, alimentando così i propri sogni europei. Ne vedremo delle belle. Dopo due sconfitte consecutive, deve necessariamente riprendersi il Monaco, che contro l'Amiens non può più fallire vista la corsa delle formazioni peggio piazzate. Il secondo posto è da difendere, i grigi non dovrebbero creare problemi visto la loro ottima posizione di classifica. Novanta minuti da non sottovalutare, poi, per il Lione di Génésio, lanciatissimo verso un finale di stagione davvero stellare. I leoni sono favoriti, quella vecchia volpe di Ranieri potrebbe però architettare qualche pericolosa trappola.

Trasferta molto interessante, inoltre, quella dell'Olympique du Marseille di Rudi Garcia, in casa di un Angers quasi salvo. I bianconeri, non più arcigni come un tempo, potrebbero però seriamente preoccupare l'OM. Dopo un ottimo cammino, non vuole perdere ulteriori punti il Nizza di Balotelli, in casa di uno Strasburgo ancora nei pressi del baratro delle zone di bassa classifica. La neo-promossa venderà dunque cara la pelle. A ridosso della zona europea, match davvero delicato quello tra Montpellier e Saint Etienne, due formazioni in forma e lanciate verso l'Europa League. Perdere questo incrocio sportivo potrebbe seriamente compromettere il cammino della formazione sconfitta. Più agevole, invece, la sfida del Rennes, in casa e contro un Tolosa praticamente con l'acqua alla gola. Le sorprese sono dietro l'angolo.

Nelle zone di bassa classifica, vero e proprio aut-aut tra Lilla e Metz, rispettivamente penultima ed ultima. Il LOSC, in caduta libera, non può fallire, gli ospiti proveranno a dar seguito ad uno stato di forma abbastanza positivo. Chi perde, può di fatto considerarsi già retrocesso. Discorso analogo per il Troyes, che in casa ospiterà un Caen ad oggi lontano dalle zone rosse. La neo promossa dovrà ritrovare l'ottimo gioco espresso ad inizio stagione, gli ospiti giocare di rimessa. Sfida tra squadre che hanno poco da chiedere al campionato, infine, quello tra Bordeaux e Dijon: potrebbero fioccare le reti vista la mancanza di obiettivi.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

27.04. 20:45 Montpellier St. Etienne

28.04. 17:00 Lione Nantes

28.04. 20:00 Bordeaux Dijon

28.04. 20:00 Lilla Metz

28.04. 20:00 Monaco Amiens

28.04. 20:00 Strasburgo Nizza

28.04. 20:00 Troyes Caen

29.04. 15:00 Rennes Tolosa

29.04. 17:00 Angers Marsiglia

29.04. 21:00 Paris SG Guingamp