Emery non sarà più l'allenatore del PSG nella prossima stagione

Unai Emery non sarà più l'allenatore del Paris Saint Germain nella stagione 2018-2019. L'annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso allenatore spagnolo nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di campionato contro il Guingamp. Ligue1 già conquistata dal PSG che però non è riuscito a fare strada in Champions League nei due anni sotto la guida del tecnico spagnolo.

Queste le parole con cui Emery ha comunicato la notizia: "Ho comunicato ai miei giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Al-Khelaifi, il direttore sportivo Antero Henrique, i tifosi e tutti i giocatori per queste due stagioni. Chiedo ai giocatori per questa parte restante di stagione di mantenere lo stesso spirito combattivo".

I risultati in Francia sono anche arrivati, ma con la rosa a disposizione e gli investimenti portati avanti dalla società era impensabile non vincere praticamente tutto in patria. Il problema sono state le due campagne europee, con la doppia eliminazione già agli ottavi di finale di Champions League nonostante acquisti clamorosi come quelli di Neymar o di Mbappe nella scorsa stagione. Risultati che hanno convinto la proprietà a non proseguire nel rapporto con l'ex allenatore del Siviglia che era stato chiamato a Parigi dopo aver fatto molto bene in Europa League sulla panchina del Siviglia.

A prendere il suo posto dovrebbe essere l'ex allenatore del Borussia Dortmund Tuchel che già nelle scorse settimane sembra aver trovato l'accordo con il PSG per essere il nuovo tecnico dei francesi. A lui il compito di trovare il modo di far diventare protagonista questa squadra anche in Europa. I grandi giocatori non mancano e altri ne potrebbero arrivare, anche perchè le possibilità economiche degli sceicchi sono note a tutti. Attenzione però a eventuali decisioni della UEFA in merito al Fair Play Finanziario, con gli affari Neymar e Mbappe sotto la lente di ingrandimento dell'organo di controllo del calcio europeo.