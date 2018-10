Lo Stoccarda batte il Bayer Leverkusen e crede nell'Europa League

Lo Stoccarda batte di misura in trasferta il Bayer Leverkusen e continua la propria rincorsa verso l’obiettivo dell’Europa League.

Mancano tre partite alla fine del campionato e per il Leverkusen è tempo di chiudere la pratica Champions, con l'Hoffenheim che sta macinando punti importanti per tornare nella massima competizione europea. Lo Stoccarda è lì a quattro punti di distanza dai preliminari di Europa League ma difficilmente riuscirà a recuperarli in tre giornate. Herrlich per questa partita recupera tutti i calciatori tranne Wendell, mentre Korkut si ritrova con Beck, Mane e Zimmermann in infermeria.

Dopo la sconfitta a Dortmund, l'allenatore del Bayer Leverkusen cambia modulo, passando dal consueto 4-2-3-1 al 3-4-1-2 mantenendo la stessa tipologia di gioco. Dagli undici titolari sostituisce Brandt, Kohr e Henrichs con Havertz, Baumgartlinger e Jedvaj. Korkut invece forte della vittoria a Brema preferisce confermare l'11 della partita precedente. La difesa degli ospiti deve affrontare quello che è uno degli attacchi più prolifici e belli da vedere del campionato tedesco di quest'anno: Bailey, Volland, Havertz e Alario, con Brandt pronto a subentrare.

Lo Stoccarda ottiene la prima occasione importante della partita, con la punizione di Aogo che però non trova nessun compagno in area di rigore. Sono sempre gli ospiti ad essere in avanti: Gomez viene lanciato in profondità ma Jedvaj lo disturba e pure la conclusione non da problemi al portiere. La partita cambia direzione, rigore assegnato con il var al Leverkusen: Alario però viene neutralizzato da Zieler e il risultato rimane bloccato sullo 0-0. Dopo il rigore sbagliato il Leverkusen torna ad abbassare i ritmi di gioco, mentre lo Stoccarda alza il baricentro per andare in vantaggio.

Il match non riserva emozioni ma si può notare un Bayer sempre più in crescita nel corso del primo tempo. Bailey aggancia l'1-2 con Havertz ma da posizione laterale non riesce a trovare la porta. Punizione Leverkusen: Bailey cerca i compagni in mezzo, sponda di un difensore dello Stoccarda e tiro di Havertz che viene deviato. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0. Parte bene lo Stoccarda, ma è il Bayer poi a fare la partita.

Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo:Leverkusen in avanti e Stoccarda che deve difendere il pareggio. Bailey riceve palla in area ma Zieler gli chiude la visuale della porta evitandogli il gol del vantaggio. Dopo qualche minuto viene lanciato bene Volland ma il suo tiro non è preciso e non centra lo specchio della porta. Continua a spingere il Bayer. Havertz dal limite prova il tiro, Zieler è bravo e manda in corner. Dopo Havertz, anche Bellarabi si fa parare la conclusione da Zieler. Il portiere ex Leicester è il vero protagonista della gara per il momento. Ed ecco qua il capovolgimento di fronte: Gentner è libero in area e di testa trova il gol del vantaggio.

All'improvviso lo Stoccarda è in vantaggio alla BayArena. I padroni di casa però vogliono il pareggio e tornano ad attaccare l'area ospite. Herrlich sostituisce il centrocampista Baumgartlinger con Kießling per dare un ulteriore tocco offensivo alla squadra. Cambio inverso per Korkut: inserisce il difensore Kaminski al posto di Ginczcek per cercare di mantenere il vantaggio. Kießling può ristabilire la parità ma Zieler conferma di essere un muro oggi. La partita si conclude con la vittoria dello Stoccarda. Risultato che permette all'Hoffenheim di rimanere al quarto posto e allo Stoccarda di provare a sognare una qualificazione in Europa League.