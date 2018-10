Eredivisie: è ancora bagarre in zona Europa League, ultima chiamata per le ultime tre

Da campione d'Olanda, trasferta davvero delicata per l'ADO Den Haag, squadra lanciata verso un playoff di Europa League davvero inaspettato ad inizio stagione. I pellicani potrebbero seriamente fare punti, trovandosi di fronte una rosa appagata e senza più obiettivi. Vero e proprio big match, invece, quello tra AZ Alkmaar ed Ajax, rispettivamente terza e seconda forza del campionato. I lancieri non dovranno lasciarsi sfuggire la vittoria, cementificando così il secondo posto davanti al proprio pubblico. Deve tornare al successo, al contrario, l'Utrecht, che in casa dell'Heracles Almelo ha l'occasione di rasserenarsi e di puntare con decisione ai playoff per un pass europeo. I bianconeri venderanno, però, cara la pelle.

Dopo due successi consecutivi, ha voglia di vincere ancora l'Heernveen, che sembra aver trovato la propria dimensione. In casa del Breda non sarà però facile, il NAC ha infatti bisogno di punti per salvarsi senza ulteriori patemi d'animo. Novanta minuti sulla carta agevole, al contrario, per il PEC Zwolle, ancora ottavo nonostante un andamento claudicante nelle ultime sfide. In casa, contro il Willem II, il PEC ha l'obbligo di fare punti per sognare l'Europa nella prossima stagione. Potrebbero fioccare i goal, poi, nel match tra Groningen ed Excelsior, che non hanno più nulla da chiedere alla stagione.

Nelle zone di bassa classifica, trasferta davvero ardua per il Twente, ultimo ed impegnato in casa del Vitesse nella sua prossima sfida. I gialloneri dovranno fare punti per conservare la loro posizione, il Twente per non rischare la retrocessione. Derby che varrà qualcosa in più del semplice dominio cittadino, poi, quello tra Feyenoord Rotterdam e Sparta Rotterdam: gli "ospiti" dovranno infatti fare punti per cercare la salvezza. Infine, ha una reale chance di vedere la salvezza il Roda, che contro il VVV Venlo potrebbe vincere e dunque mettere pressione alle formazioni meglio piazzate. Non sarà facile, il Roda dovrà però provarci.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

29.04. 14:30 Ajax Alkmaar

29.04. 14:30 Breda Heerenveen

29.04. 14:30 Den Haag PSV

29.04. 14:30 Feyenoord Sparta Rotterdam

29.04. 14:30 Groningen Excelsior

29.04. 14:30 Heracles Utrecht

29.04. 14:30 Venlo Roda

29.04. 14:30 Vitesse Twente

29.04. 14:30 Zwolle Willem II