Premier League: Saints a caccia di punti salvezza, il Burnley vuole mettere al sicuro l'Europa

Meno quattro alla fine della Premier League e in palio ci sono ancora l'ultimo posto disponibile per l'Europa League, ma soprattutto la salvezza per Southampton e Stoke, sempre più vicini all'ultima spiaggia. Se i Potters scenderanno in campo nel lunch match contro il Liverpool, scontro non semplicissimo per prendere punti pesanti, i Saint potranno provare a darsi una scossa contro il Bournemouth. La squadra di Mark Hughes dovrà giocarsi il tutto per tutto contro i Cherries e potrà farlo schierando i rientranti Lemina e Boufal, tuttavia il coach inglese dovrebbe confermare il 3-5-2 visto in semifinale di FA Cup contro il Chelsea con Austin e Long come duo d'attacco. Una sconfitta per i Saints potrebbe voler dire fine dei giochi e verrebbero messi di fronte ad una retrocessione più che mai sanguinosa.

Detto di chi lotta disperatamente per rimanere in Premier League, alle 16 scenderà in campo anche chi vuole provare a centrare una storica qualificazione per l'Europa. Il Burnley ospita al Turf Moore il Brighton, un match non così semplice. I Claret sono una squadra solida e soprattutto in casa si sono tolti qualche soddisfazione non da poco, come il pareggio contro il Manchester City, ma Sean Dyche dovrà continuare a fare meno di Ben Mee, motivo per cui dovrebbe essere confermata in toto la formazione vista nel pareggio di Stoke-on-Trent. Una vittoria del Burnley potrebbe porre la parola fine alla rincorsa dell'Everton, di ieri la notizia che Allardyce continuerà a guidare i Toffees anche la prossima stagione, che scenderanno in campo contro l'Huddersfield oramai salvo.

Completano il quadro due sfide tra squadre che poco hanno da chiedere alla classifica. Il Crystal Palace ospiterà il Leicester al Selhurst Park, con le Foxes che proveranno a restare aggrappato al treno europeo di Everton e Burnley, contando anche una partita in meno rispetto a loro. L'altro match riguarda invece il West Brom, praticamente già certo della retrocessione in Championship, che andrà a far visita ad un Newcastle che dopo la sconfitta con l'Everton dell'ultima giornata ha abbandonato velleità europee.