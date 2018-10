Eredivisie: quasi tutto deciso in zona playoff-Europa League, successo vitale per il Roda

L'Ajax ufficializza la sua partecipazione alla prossima Champions League. Grazie al netto successo contro l'AZ Alkmaar, i lancieri conservano infatti la seconda posizione, andando in goal con van de Beek, Kluivert e David Neres. Preziosa vittoria anche per il Feyenoord Rotterdam, che nel derby contro lo Sparta rischia poco e si porta a casa i tre punti: nonostante l'iniziale rete di Friday, i padroni di casa non si perdono d'animo, pareggiando sul finale di frazione grazie a Berghuis. Nella ripresa, un autogoal di Holst e la doppietta di Berghuis rischiarano il cielo del Feyenoord. Leggero passo falso, invece, per l'Utrecht, che non va oltre il 2-2 contro l'Heracles Almelo. Conquistando comunque un posto nei playoff europei, l'Utreg recupera nel finale, rimontando addirittura dal 2-0.

Nel calderone playoff, netto 5-0 del Vitesse, che inguiaia il Twente già retrocesso disputando una sfida accorta e perfetta. Dopo un primo tempo scosso solo dal goal di Serero, i gialloneri dilagano nella ripresa, andando a segnare altre quattro reti con Tim Matavz e Linssen. Resta ancora in corsa nonostante la sconfitta casalinga, inoltre, il PEC Zwolle, battuto dal Willem II a causa della marcatura vincente di Azzaoui. Il PEC dovrà però difendersi dagli attacchi del Den Haag, che conquista un ottimo punto contro il PSV Eindhoven. I pellicani, sotto a causa di un goal di Lozano, sono bravi a ribaltare la sfida con Johnsen ed El Khayati, subendo da Pereiro il 2-2. Nel finale, ancora Johnsen e Pereiro fissano il risultato sul 3-3.

Scendendo nei bassifondi della classifica, vittoria davvero vitale per il NAC Breda, che inspiegabilmente ha la meglio contro un Heerenveen tornato ad essere altalenante. Avanti grazie al goal di Fernandes, il NAC bissa il successo con te Vrede. L'Heerenveen non riesce a ribaltare la sfida, subendo da Mari il definitivo 3-0. Netto il successo del Groningen, che vede praticamente vicina la salvezza contro l'Excelsior. In una sfida in cui nessuna delle due formazioni rischiava moltissimo, i biancoverdi stravincono 4-0, andando in goal con va Weert, Memisevic e Doan. Respira a pieni polmoni, infine, il Roda, che dà prova di coraggio andando a battere il VVV Venlo fuori casa. Nella sfida "in giallonero", gli ospiti segnano con Vaanstenkiste, subendo il pari da Hunte. Dilagante poi il Roda nella ripresa: Aussar, Schahin ed Engels imprimono il loro sigillo al match.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

14:30 Finale Ajax 3 - 0 Alkmaar

14:30 Finale Breda 3 - 0 Heerenveen

14:30 Finale Den Haag 3 - 3 PSV

14:30 Finale Feyenoord 3 - 1 Sparta Rotterdam

14:30 Finale Groningen 4 - 0 Excelsior

14:30 Finale Heracles 2 - 2 Utrecht

14:30 Finale Venlo 1 - 4 Roda

14:30 Finale Vitesse 5 - 0 Twente

14:30 Finale Zwolle 0 - 1 Willem II