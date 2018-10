Per Montella un altro esonero: l'avventura al Siviglia è durata solo quattro mesi

Vincenzo Montella non è più l'allenatore del Siviglia: la decisione era già nell'aria dopo la sconfitta contro il Levante di venerdì sera, ma il club andaluso ha ufficializzato solamente ieri con un comunicato apparso sul proprio sito internet l'esonero del tecnico ex Milan. Al suo posto Joaquin Caparros che guiderà la squadra fino al termine della stagione.

"Il Siviglia, dopo la serie negativa di nove gare senza vittoria (l'ultima il 13 marzo, data del successo in Champions a Old Trafford), ha deciso di esonerare Vincenzo Montella"

PER MONTELLA UNA STAGIONE DA INCUBO

L'avventura di Vincenzo Montella alla guida del Sivigilia è durata solamente quattro mesi. Nonostante le rassicurazioni del presidente José Castro nei giorni scorsi, l'ennesima sconfitta ha fatto cambiato idea anche al patron del club andaluso. La prima stagione senza Monchi si sta rilevando molto negativa per la squadra spagnola.

Decisiva per Montella è stata la sconfitta di venerdi sera contro il Levante, dopo la quale è scattata una dura contestazione da parte dei tifosi nei confronti dell'Aeroplanino e della squadra. L'ultima vittoria del Siviglia risale al 13 marzo contro lo United, poi 9 partite senza vittoria (cinque sconfitte e quattro pareggi ndr).

Il tecnico italiano era arrivato al posto di Eduardo Berizzo, ma anche lui ha pagato gli scarsi risultati ottenuti nella Liga: cinque vittorie quattro pareggi e ben otto sconfitte (19 punti conquistati in 17 giornate e le sconfitte più umilianti sono state quelle con il Betis, con l’Eibar e l’Atletico Madrid ndr). In Europa però il Siviglia ha raggiunto gli storici quarti di finale, inoltre ha conquistato la finale di Coppa del Re, dove però è stata travolta dal Barcellona per 5 a 0.

Per Montella è stata una stagione da incubo: due esoneri nella stessa annata. Dopo la separazione con il Milan è arrivata anche quella con il Siviglia. Come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'allenatore campano ha eguagliato il record negativo di Pippo Malchioro, che nella stagione 94-95 venne esonerato prima dalla Reggiana e poi la Genoa.