Liga - Il Barcellona batte il Deportivo e si laurea campione di Spagna

NOT : STADIO RIAZOR INCONTRO VALIDO PER LA TRENTACINQUESIMA GIORNATA DI LIGA

Con quattro giornate d'anticipo il Barcellona si laurea campione di Spagna. Al Riazor di La Coruna i catalani battono 4-2 il Deportivo portando a casa il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa del Re. Protagonista assoluto della serata Leo Messi che mette a segno una tripletta mentre l'altra rete della squadra catalana viene messa a segno da Coutinho. Per i galiziani, che retrocedono in Segunda Divison, gol di Lucas Perez e Colak a rendere meno amaro il passivo.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Deportivo con Perez e Valle a comporre il tandem offensivo. Modulo speculare per il Barcellona con Suarez e Messi a formare la coppia d'attacco.

Pronti via e dopo sette minuti il Barcellona passa in vantaggio con Coutinho che, servito da Dembelè, insacca con un gran destro a giro dai sedici metri, 0-1. Dopo il vantaggio immediato la squadra catalana abbassa i ritmi e controlla il possesso senza spingere troppo sull'acceleratore. Al 28' torna a farsi vedere la squadra di Valverde con Messi che, al termine di una bella azione corale, colpisce di testa ma manda a lato. Centoventi secondi più tardi Barca ad un passo dal raddoppio con il suo numero 10 che ci prova direttamente da calcio piazzato ma l'estremo galiziano salva tutto. Poco dopo altra chance per il Barcellona con un destro affilato di Coutinho, dal limite, che termina al lato di nulla.

Su capovolgimento di fronte prima sortita offensiva dei padroni di casa con Colak che calcia col mancino da fuori non trovando la porta per poco. Al 35' Deportivo vicini al pari con Schar che, sugli sviluppi di un cross da destra, stacca tutto solo di testa ma manda alto. Al 38', però, arriva il raddoppio degli ospiti con Messi che, servito alla perfezione da Suarez, insacca col piattone, 0-2. Passano due minuti e il Deportivo accorcia con Lucas Perez che, su cross dalla sinistra, anticipa tutti e col mancino insacca, 1-2 e primo tempo agli archivi.

La ripresa si apre col Barcellona ad un passo dal tris con Messi che, servito ancora una volta da Suarez, devia col mancino ma Martinez in uscita si oppone. Un minuto l'argentino duetta con Coutinho e calcia col destro al volo ma non trova la porta. La risposta dei padroni di casa arriva al 56' con Lucas Perez che incrocia col mancino ma Ter Stegen si fa trovare pronto. Poco dopo, però, i galiziani completano l'inseguimento con Colak che col piattone sinistro, dalla linea del dischetto, batte Ter Stegen, 2-2.

Il Barcellona si riversa subito in attacco e al 73' sfiora il tris con Suarez che entra in area, salta in avversario ma il suo mancino termina sull'esterno della rete. Poco dopo ospiti vicinissimi al vantaggio con Messi che mette Suarez davanti alla porta ma l'uruguaiano calcia addosso a Martinez. Al minuto 82, però, arriva la rete dei catalani con Suarez che, questa volta, si traveste da rifinitore e serve a Messi un pallone che l'argentino deve solo spingere in porta, 2-3. Il numero 10 non è sazio e tre minuti dopo decide di portarsi a casa il pallone freddando col mancino il povero Martinez, 2-4. Nel finale Piquè sfiora la quinta rete ma può bastare cosi perché il Barcellona è campione di Spagna.