Premier League, Manchester United - Arsenal: Gara elettrica per il finale di stagione

Se volete gustarvi una bella gara frizzante ricca di talentuosi giocatori in campo e bel calcio inglese, Manchester United - Arsenal è il match che farà per voi. Gunners e Red Devils giungono al capolinea di questa stagione, fatta di alti e bassi e che si può ormai dichiarare conclusa.

Per la squadra di Wenger - partente dall'anno prossimo- l'obbiettivo Europeo è stato raggiunto, riuscendo dunque sia ad assicurarsi un posto in Europa anche per la prossima stagione, ma soprattutto raggiungendo le semifinali della Coppa UEFA. Gli uomini di Mourinho invece non sono riusciti a coronare il sogno campionato e in Champions League sono stati eliminati dal Siviglia. Bene solo in ottica FA Cup, con i Red Devils in finale contro il Chelsea di Antonio Conte.

Sarà sicuramente una sfida ricca di emozioni e da non perdere quella tra Arsenal e United, con i Gunners che vengono da un pareggio in Europa League, in casa, contro il mai facile Atletico Madrid di Simeone. Per quanto riguarda la Premier, Lacazette&Co vengono da una straripante vittoria con il West Ham, grazie anche ai 2 goal dell'ex attaccante del Lione. Arsenal che però ora dovrà pensare alla sfida di ritorno di Europa, giovedì, in trasferta a Madrid.

QUI ARSENAL - Sarà un accenno di turn-over la formazione che Wenger porterà all'Old Trafford Devil. Koscielny rimarrà fuori, così come Ramsey, Bellerin, Monreal e Ozil. Sarà dunque 4-2-3-1, con Chambers nel ruolo di terzino destro seguito da Holding e Mustafi difensori centrali. A centrocampo spazio al giovane Xhaka e a Maitland Niles, a sostengo di Iwobi, Welbeck e Wilshere i quali agiranno dietro Aubameyang. Solo panchina per Mkhitaryan, mentre tra i pali ci sarà Cech.

(4-2-3-1) Cech; Chambers, Mustafi, Holding, Kolasinac; Maitland-Niles, Xhaka; Iwobi, Wilshere, Welbeck; Aubameyang.

Se l'Arsenal avrà la semifinale di ritorno di Europa League da giocare, allo United spetta la finale del trofeo più ambito in Inghilterra. Un premio di consolazione diciamo, dopo essersi visti soffiare da sotto il naso il titolo della Premier, dai tanto odiati cugini Citizens. Sabato 19 Maggio sarà la volta del Chelsea per i Red Devils, ma prima per Mourinho, sarà importante vincere anche oggi, per tenere alto il morale della squadra.

QUI MANCHESTER UNITED - Sarà un modulo simile a quello utilizzato per la semifinale contro il Tottenham quello che Mourinho utilizzerà stasera. Su un solido 4-3-3 i due centrali di difesa saranno Jones e Smalling, preferiti a Bailly e Lindelof. A centrocampo Pogba ed Herrera affiancheranno Matic mentre nel tridente d'attacco saranno Lingard e Lukaku a fare compagnia a Sanchez nella gara contro la sua ex squadra.

(4-3-3) De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Young; Herrera, Pogba, Matic; Lingard, Lukaku, Sanchez.

La gara si giocherà all'Old Trafford di Manchester, alle 17.30, ora italiana. L'arbitro sarà il sig. Kevin Friend.