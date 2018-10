Champions League - Il Bayern ritrova Alaba e James

Il clima è teso in casa Bayern. Karl-Heinz Rumenigge ha suonato la carica prima della partenza da Monaco di Baviera chiamando i suoi giocatori ad un match di cuore, grinta e carattere, esattamente quello disputato nella scorsa stagione. I calciatori sono pronti e combattivi, avendo recepito perfettamente il messaggio lanciato dal proprio presidente, come dimostrato dal tweet di Mats Hummels che ricorda la sfida del Bernabeu nella scorsa Champions League.

Madrid. Gonna fight till the end once again — Mats Hummels (@matshummels) 30 aprile 2018

In mattinata sono giunte anche buone notizie per Heynckes, oltre agli incoraggiamenti di Rumenigge. Herr Jupp, infatti, ha diramato la lista dei convocati per la super sfida di domani sera e tra loro ci sono tre nomi che faranno sorridere i tifosi bavaresi: Thomas Muller, James Rodriguez e David Alaba. Il terzino austriaco torna convocabile dopo una settimana di assenza totale, mentre torna presente in una lista Champions dopo gli ottavi di Champions League contro il Besiktas. Un ritorno fondamentale per il Bayern che garantisce un bel salto di qualità sulla sinistra con Bernat che tornerà a sedersi in panchina. Per quanto riguarda invece i due giocatori offensivi, entrambi erano in dubbio.

Sia Thomas Muller, sia James Rodriguez si sono allenati a parte nel corso della settimana passata e contro l'Eintracht sono restati seduti in panchina per novanta minuti. La loro presenza sull'aereo era certa, ma ora pare che entrambi potranno scendere in campo sin dal primo minuto per provare a ribaltare il risultato maturato mercoledì scorso all'Allianz Arena e conquistare una finale di Champions League che manca ormai da troppo tempo.

XI Bayern Monaco: Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago, James; Muller, Ribery, Lewandowski.