Champions League - Real-Bayern ennesimo capitolo di una grande sfida: conferma o vendetta?

Real Madrid-Bayern Monaco è ormai un grande classico della Champions League, ma dopo le vicende dello scorso anno è anche un'occasione di vendetta sportiva da parte dei bavaresi. Il copione sembra essere proprio lo stesso dell'ultimo doppio confronto con la squadra di Heynckes che deve ribaltare l'1-2 subito all'Allianz Arena esattamente come un anno fa.

Nella partita giocata in Baviera, il Monaco è sceso in campo con un atteggiamento aggressivo che ha messo alle corde il Real di Zidane. La mancanza di cinismo, caratteristica che di rado si associa alla squadra di Herr Jupp, ha deciso il match in favore dei blancos scrivendo un altro capitolo di una rivalità europea. Il risultato con cui si tornerà in campo al Santiago Bernabeu è esattamente quello dello scorso anno, ma stavolta il Bayern è conscio di poter ribaltare le sorti della gara anche grazie al ritorno di David Alaba. Il terzino austriaco torna nei convocati dopo l'assenza all'andata e nel doppio confronto con il Siviglia, un ritorno importante che permette a Heynckes di aumentare la propria qualità offensiva e difensiva inserendolo al posto di Bernat. Sull'austriaco e sul gioco offensivo sarà basata la partita dei bavaresi che probabilmente si schiereranno con un centrocampo a tre composto da Javi Martinez come frangiflutti, James e Thiago per costruire l'azione e creare pericoli alla difesa madrilena.

Nel Real Madrid va segnalata invece un'assenza piuttosto pesante: quella di Isco. Il fantasista spagnolo soffre di un problema alla spalla sin dalla gara d'andata e nonostante abbia partecipato alle sessioni d'allenamento degli ultimi giorni, Zidane, ha deciso di non convocarlo per questa importante sfida. La sua assenza apre le porte all'inserimento di Bale o Benzema dal primo minuto, ma il tecnico francese sembra invece indirizzato sulla conferma di Asensio dal primo minuto e l'inserimento di Kovacic a centrocampo al fianco di Kroos e Modric. La mancanza dell'ex Malaga però si farà sentire nella manovra offensiva che risentirà della magistrale spaziatura che possiede Isco e che nessun altro nella rosa dei blancos possiede. Zizou dovrà metterci una pezza, altrimenti il Bayern potrebbe aver vita facile nel controllare la manovra offensiva dei bi-campioni d'Europa.

Real Madrid: Navas; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Modric; Kroos; Asensio, Ronaldo.

Bayern Monaco: Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Thiago, Javi Martinez, James; Muller, Lewandowski, Ribery.