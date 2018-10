Real Madrid - Bayern Monaco in diretta, LIVE Champions League 2018 - Kimmich, Benzema(2), James! (2-2)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

96' - FINISCE QUI! Passa il Real Madrid, il 2-2 favorisce gli uomini di Zidane. Terza finale consecutiva. Domani conosceremo il nome della seconda finalista.

93' - HUMMELS! Da corner, incornata di testa che sfila pericolosamente sul fondo.

91' - Cinque minuti di recupero. Nel frattempo, sono a terra Navas e Varane doloranti dopo il contrasto in area.

88' - Cambio Real: fuori Asensio, dentro Nacho.

86' - Martinez scomposto su Kroos, punizione.

84' - Cambio Bayern: fuori James, dentro Martinez.

82' - Arrembaggio del Bayern, Real che prova a incassare colpi senza cadere.

79' - MULLER! Traversone di Alaba, Muller sovrasta tutti ed impatta; Navas allunga ancora i guantoni.

78' - Imbucata di Modric per Ronaldo, destro in corsa respinto da Sule.

75' - Cambio Bayern: fuori Tolisso, dentro Wagner.

74' - TOLISSO! Gira dentro l'area piccola, risponde con una grande parata Navas.

73' - Cambio Real: fuori Benzema, dentro Bale.

72' - Cambio Real: fuori Kovacic, dentro Casemiro.

69' - Bayern alla ricerca del gol qualificazione, attaccano gli uomini di Heynckes.

66' - Lucas Vasquez atterra Alaba in corsa, ammonito.

63' - JAMEEEEES! 2-2, PAREGGIO BAYEEEERN! Impatta al volo sul cross dalla destra, una deviazione gli permette una seconda battuta e con un diagonale preciso batte Navas in uscita. 2-2, tutto in bilico ora.

62' - Modric atterra Tolisso, giallo.

59' - HUMMELS! Destro violento del centrale, Navas dice di no. Poi Sule inchioda il tiro sul plotone di maglie bianche.

57' - Spinge a perdifiato, ora, il Bayern. Due fare, ricordiamo, due gol per passare il turno.

54' - RONALDO! Traversone che arriva al 7 in area, piattone di prima intenzione che termina out. Occasionissima.

53' - Benzema cerca in profondità Asensio, cross teso in mezzo sul quale non interviene Ronaldo. Per millimetri.

51' - Altro contatto dubbio in area, con Sergio Ramos che sgambetta Lewandowski. Lascia proseguire Cakir.

50' - ALABA! Sposta il pallone sul destro e lascia partire la sberla dal limite; Navas con un riflesso disinnesca la conclusione.

48' - Destro di Muller dal limite, respinge la difesa blancos.

47' - BENZEMAAAA! VANTAGGIO REAAAL! Retropassaggio di Tolisso, Ulreich sbaglia l'intervento e spiana la strada a Benzema, che appoggia il 2-1 a porta vuota.

45' - Inizia la seconda frazione.

Prima frazione di gioco con un livello decisamente alto, come da aspettativa. Bayern che gela subito i padroni di casa, è ancora Kimmich a siglare il vantaggio, Benzema, assistito da Marcelo, pareggia subito. Solito ritmo asfissiante, solita tecnica da ambo le parti. Partita godibile, ma le proteste continuano ad aleggiare sulla testa della società madridista.

47' - Finisce qui il primo tempo, 1-1. Proteste finali del Bayern Monaco per presunto tocco di mano di Marcelo in area. Tocco che c'era, comprensibili le proteste.

47' - JAMES! Cross di Kimmich che, deviato, termina nella zona di James; destro troppo carico, palla alta.

45' - TOLISSO! Destro a piazzare del 24, palla che sfila docile alla sinistra di Navas.

42' - Preme il Bayern, che trova sfogo sulle fasce; bene il Real in copertura.

40' - RAMOS! Inzuccata da angolo, palla che termina sull'esterno della rete.

39' - RONALDO! Staffilata dal limite, Ulreich si distende in corner.

36' - Ora la confusione accompagna i ritmi altissimi del match.

33' - JAMES! CHE OCCASIONE! Lewandowski si ritaglia spazio e calcia, Navas respinge alzando un campanile; parapiglia sul pallone, arriva James di gran carriera che sbaglia da zero metri.

32' - MULLER! Si accentra Ribery, palla per Muller che, in area, accerchiato, non riesce a dare forza al tiro.

31' - Uno-due veloce tra Benzema e Modric, imbucata tentata dal 10 che viene sporcata dalla coppia difensiva dei bavaresi. Si dispera Ronaldo.

28' - Ronaldo per Marcelo in area, affonda il terzino ma non restituisce la palla al 7, solo in area.

27' - Possesso palla nella propria metà campo del Real, pressing alto del Bayern.

25' - Spallata di Vasquez a Rodriguez, fallo.

23' - RONALDO! Avanza al piccolo trotto, vuole Benzema poi ci ripensa e calcia; pallone alto.

22' - James attira Modric e Kovacic vicino a sé, poi verticalizza per la corsa di Alaba; traversone prolungato da Ramos, Kimmich guadagna angolo.

20' - Imbucata di Ribery per Muller, che immediatamente cerca il rimorchio in area. Nessuno raccoglie il suggerimento, spazza il Real.

18' - Lavoro di Benzema sulla destra, cross sporcato che Ronaldo non può agguantare. Ripartono i bavaresi.

16' - Uno-due tra Benzema ed Asensio, con quest'ultimo che imbuca per il 9. Suggerimento leggermente lungo, Ulreich aveva fatto buona guardia ma c'era posizione di offside.

13' - Continua a premere, però, il Bayern, che si riversa con foga nella metà campo avversaria.

11' - BENZEMAAAAAA! PAREGGIA IL REEEAAL! Sventagliata di Kovacic per Marcelo, giù la palla senza problemi, e cross perfetto sul secondo palo per Karim the dream. 1-1, tutto da rifare per i bavaresi.

9' - Possesso palla Real, fa buona guardia il Bayern.

6' - RONALDO! Punizione corta di Modric a cercare Benzema, cross basso e teso impattato dal 7 sul fondo. Primo brivido per Ulreich.

5' - Riparte dal giro palla il Real.

3' - KIMMIIIIICH! VANTAGGIO BAYEEERN! Riceve largo a destra Muller, traversone velenoso in mezzo che schizza sui piedi di Kimmich; controllo e diagonale. Altro gol, dopo quello dell'andata.

3' - Discesa sulla corsia mancina di Alaba, cross in mezzo agguantato da Navas.

2' - Punizione profonda di James, Navas con i pugni pulisce l'area di rigore anticipando Lewandowski.

1' - Partiti!

Inno della Champions League, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, colpo d'occhio incredibile del Bernabeu. Tutto esaurito!

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al Santiago Bernabeu, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Madrid.

Heynckes opta per il 4-2-3-1. In porta Ulreich, Sule ed Hummels a sua protezione con Alaba e Kimmich terzini. James e Javi Martinez frangiflutti di centrocampo, Thiago Alcantara dietro Lewandowski con Muller e Ribery ali.

Altro giro, altro titolo. I bavaresi conquistano il loro 28° scudetto, 6° consecutivo, e potrebbero aggiungere anche la 18° Coppa di Germania in bacheca, che si giocheranno il prossimo 12 maggio contro lo Stoccarda. Nel frattempo, non sono ancora tramontate le dolci speranze di replicare il triplete del 2013, ottenuto sempre con il sergente Heynckes in panca. C'è da ribaltare, però, il mastodontico ostacolo Real, con il Bayern che parte dalla sconfitta di 1-2 patita tra le mura amiche. Compito difficile, soprattutto se all'andata perdi due pedine fondamentali come Robben e Boateng, ma non impossibile. Bayern con il coltello fra i denti al Bernabeu.

Lewandowski - Fonte: FC Bayern Munchen( Facebook.

Heynckes in conferenza stampa: "Il Real Madrid non è imbattile, può essere vulnerabile. Lo ha dimostrato benissimo la Juventus. Sanno che è la partita dell'anno e dovranno giocare al massimo, perché sono consapevoli che siamo duri a morire. Sono tosti anche loro, hanno calciatori d'esperienza abituati a queste gare; dovremmo mettere in mostra il nostro cinismo."

Sceglie il 4-3-1-2 Zidane. Navas tra i pali, difesa composta - destra verso sinistra - da Nacho, Ramos, Varane, e Marcelo. Casemiro vertice basso, Modric e Kross a sua protezione. Davanti, Asensio lavora palloni per Ronaldo e Benzema.

Ora che, ufficialmente, anche la Liga è terminata nella mani degli acerrimi rivali del Barcellona, il Real ha il dovere di rispondere ufficialmente al double dei blaugrana - vittoria anche in Coppa del Re con un perentorio 5-0 ai danni del Siviglia - andandosi a prendere la 13° Champions League, terza consecutiva e quarta nelle ultime 5 edizioni. Sarebbe un successo incredibile, un epilogo clamoroso per una squadra che sembrava spaesata ad un certo punto della stagione. Ed invece è sempre lì, a lottare per accaparrarsi la coppa più importante del globo. Prima, però, c'è da archiviare definitivamente la pratica Bayern, e superare una tra Liverpool, altamente probabile, e Roma in finale.

Ronaldo - Fonte: Real Madrid C.F./ Facebook.

Le parole di Zidane.

Sono ben 25 i precedenti totali tra le due compagini. Il Real Madrid comanda con 12 vittorie, il Bayern Monaco ne annovera 11 mentre sono 2 i pareggi. L'ultimo head to head risale alla partita d'andata: nel giorno di Pasquetta, colpo gobbo dei blancos fuori casa. La discesa di Kimmich con silurata sul primo palo porta in vantaggio i padroni di casa, Marcelo pareggia, con Asensio che completa l'ora in contropiede. 1-2 all'Allianz Arena.

Arbitra Cüneyt Çak?r coadiuvato da Duran e Ongun, quarto uomo Eyisoy. Assistenti addizionali i signori Gocek e Simsek.