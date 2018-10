Champions League: le formazioni ufficiali di Real Madrid - Bayern Monaco

E' tutto pronto per il big match del Santiago Bernabeu. Dopo il 2-1 del Real Madrid in terra tedesca, i ragazzi di Heynckes dovrebbero compiere una vera e propria impresa in Spagna, un'epopea sfiorata dalla Juventus ma possibile ad una corazzata come quella del Bayern. Per battere i ragazzi di Zidane, il Monaco scenderà in campo con il 4-2-3-1 dei titolarissimi, una formazione offensiva e carica di talento. Davanti a Ulreich, difesa a quattro composta da Kimmich, Sule, Hummels ed Alaba. Nella zona mediana del campo, tecnica e geometrie affidate a Tolisso e Thiago Alcantara. Dietro l'unica punta Lewandowski, spazio al terzetto di trequartisti Muller-Rodriguez-Ribery.

Un mascherato 4-3-1-2 per il Real Madrid, con Zidane che piazza Asensio alle spalle di Cristiano Ronaldo e Benzema. Confermato Navas in porta, protetto dai difensori centrali Varane e Sergio Ramos. Ai loro lati, Vazquez e Marcelo. Casemiro partirà dalla panchina al posto di Kovacic, affiancato da Kroos e Modric.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI REAL-BAYERN:



Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Kovacić, Kroos; Asensio; Cristiano Ronaldo, Benzema. In panchina: Kiko Casilla, Nacho Fernández, Bale, Casemiro, Theo Hernández, Borja Mayoral, Ceballos

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Tolisso, Thiago Alcántara; T.Müller, James Rodríguez, Ribéry; Lewandowski. In panchina: Starke, Sandro Wagner, Javi Martínez, Rafinha, Mai, Rudy, Dorsch