Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco 2-2: le parole di Zidane e Heynckes

Spettacolo, gol e polemiche nella gara di ritorno della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Al Bernabeu il match termina 2-2 con i tedeschi che sbloccano subito al 3' con la rete di Kimmich; pareggia dopo 8 minuti il Real con Benzema su assist di un sontuoso Marcelo. Nella ripresa raddoppia subito l'attaccante francese sfruttando un clamoroso errore di Ulreich, impatta nuovamente al 63' il grande ex James Rodriguez, ma non basta per il Bayern che, in virtù del successo del Real all'andata, cede il passo ai blancos che vanno in finale. Grandi recriminazioni per i tedeschi per le tante occasioni fallite e per alcune decisioni dell'arbitro Cakir contestate dai giocatori tedeschi.

Nel post gara il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato ai microfoni di Premium Sport il match e la sua terza qualificazione di fila in finale di Champions League da allenatore dei blancos. Breve analisi di questa semifinale anche del tecnico del Bayern Monaco Jupp Heynckes.

Zidane: "Abbiamo raggiunto un grande traguardo ma soffrendo molto contro il Bayern Monaco. Non abbiamo approcciato bene al match e il gol all'inizio ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo ho visto un netto miglioramento e potevamo anche chiudere prima il discorso qualificazione. Siamo una squadra a cui piace attaccare e meno difendere e anche stasera lo abbiamo dimostrato".

Terza finale di fila per il suo Real ma Zidane non si accontenta: "Il Real Madrid ha l'obbligo di vincere ogni anno la Champions. Sapevamo che non sarebbe stato facile raggiungere la finale dopo averne vinte due di fila ma ora vogliamo scrivere la storia".

Pensiero finale per la Roma chiamata a una grande rimonta contro il Liverpool: "Certo che può farcela, nel calcio mai dire mai e la Roma ha le qualità per rimontare come fatto con il Barcellona, ma non sarà facile contro questo Liverpool".

Heynckes: "Abbiamo fatto una partita eccezionale oggi. Pensiamo che in entrambe le gare siamo stati i migliori. Ma come spesso succede nel calcio, i dettagli sono fondamentali".