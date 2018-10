Roma-Liverpool, la gioia Reds per la finale di Kiev raggiunta

La Roma ci va vicino alla finale di Champions League, ma è il Liverpool a staccare il biglietto per Kiev, dove affronterà il Real Madrid. Una finale che fa parte della tradizione e della storia del calcio europeo, visto che in campo ci saranno 17 Champions League/Coppe dei Campioni in totale. In casa giallorossa resta il rammarico per quello che sarebbe potuto essere, mentre Klopp si gode il risultato ottenuto.

Queste le parole dell’allenatore del Liverpool a Premium Sport: “La finale la dedichiamo al 100% a Sean Cox. Avevamo questi pensieri e motivazioni dentro, sono cose più importanti di una partita di calcio. Non siamo stati freddi, non siamo stati abituati. Non abbiamo reagito alla loro aggressività e alla voglia di strapparci il pass per la finale. Complimenti alla Roma perché sono una squadra fortissima. Finale? Voleremo a Kiev e faremo del nostro meglio. Servirà una prestazione migliore rispetto a stasera ma siamo felici di esserci”.

Così invece Wijnaldum sempre nel post gara ad Anfield HQ: “Il mio gol è stato veramente importante, eravamo sull’uno a uno. Sarà una bella partita contro il Real Madrid, sono forti ma anche noi abbiamo giocatori di talento“.