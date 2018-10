Atletico Madrid - Arsenal in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (1-0): gli spagnoli volano in finale!

NOT

NOT : Wanda Metropolitano, Madrid (spagna)

23.'00 L'Atletico Madrid è la prima qualificata alla finale di Europa League, la squadra di Simeone ha vinto la gara di ritorno grazie ad un gol di Diego Costa allo scadere del primo tempo. Finisce qui l'avventura europea di Wenger che però ha perso ad inizio gara Koscielny per un brutto infortunio. Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redaziOnE di VAVEL ITALIA!

FINISCE QUI, L'ATLETICO VINCE E SI QUALIFICA PER LA FINALE DI EUROPA LEAGUE

93' Punizione per l'Atletico

92' FuoriThomas e dentro Savic per l'Atletico

90' tre di recupero

88' Torres calcia un gran destro, ma Ospina evita il 2-0 e respinge il pallone

88' Resta in zona d'attacco l'Atletico

86' Punizione in avanti per l'lAtletico

85' Rabona di Griezmann, Ospina esce e recupera palla

83' Secondo cambio per l'Atletico: fuori proprio Deigo Costa e dentro Torres

82' Momentaneamente a terra Diego Costa

81' Gunners in avanti

77' Ammonizione per Diego Costa e Mustafi, scintille tra i due

77' Occasione per Griezmann, ma Xhaka interviene in scivolata

75' Prima sostituzione per l'Atletico Madrid: fuori Vitolo e dentro Correa

74' Altra giocata dell'Arsenal con Monreal ma libera Gimenez

72' Gran tiro di Mkhitaryan, palla al di poco sopra della traversa

70' Saul trattiene in modo vistoso Ramsey, ammonito

68' Secondo cambio per Wenger: Dentro Mkhitaryan e fuori Wilshere

67' Altra azione pericolosa guidata da Diego Costa per Griezmann, ma anche qui Mustafi devia il pallone

65' Contropiede dell'Atletico guidato da Diego Costa, conclusione di destro, ma Mustafi ribatte

65' Che intensità in questi minuti e che equilibrio!

63' Ozil serve Welbeck, ma l'attaccante non ci arriva di un soffio

62' Ozil crossa per Lacazette, ma Godin è attento e anticipa in angolo

61' Ottimo momento dei Gunners62' Corner per l'Arsenal

59' Va Griezmann, ma la palla finisce a lato della porta

58' Giallo per Monreal e punizione interessante per l'Atletico

56' Angolo per i Gunners, la difesa allontana

55' Diego Costa vicino al secondo gol: l'attaccante spagnolo mette a sedere Chambers, ma arriva da dietro Mustafi che intercetta il pallone.

52' Ammonizione Gabi

48' Gunners in avanti, schiacciato l'Atletico

48' Diego Costa di testa, para facile per Ospina

47' Corner per l'Atletico

45' E' iniziato il secondo tempo

22.07 Tra poco inizierà il secondo tempo

Primo tempo molto complicato, ma l'Atletico Madrid ha trovato la rete dell'1-0 grazie a Diego Costa che di forza porta avanti i suoi. Brutto infortunio a Koscielny

Finisce il primo tempo

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'ATLETICO MADRID, LA SBLOCCA DIEGO COSTA! Assist di GRIEZMANN Bellerin è in ritardo, l'attaccante ex Chelsea di forza mette in rete col sinistro sotto la traversa.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero

41' Primo ammonito della gara è Wilshere

38' Tanti contatti fisici ma per il momento Rocchi lascia correre

37' Conclusione percolosa di Koke, ma finisce di un soffio a lato.

36' Fallo in attacco di Vitolo

35' Ritmi leggermente calati in questi minuti

31' Fallo in attacco

30' Orsina non chiama palla e l'Arsenal regala un corner all'Atletico

27' Arsenal ancora in avanti

Errore di Welbeck che fa partire il contropiede dell'Atletico Madrid, ma Diego Costa, sul più bello, perde palla

24' Meglio i Gunners che hanno preso coraggio

23' Lacazette anticipa Gimenez, ma non riesce a girare verso la porta di Oblak.

20' Intanto Simeone cammina nervosamente in tribuna

19' Ora l'Atletico lascia giocare l'Arsenal

18' Arsenal in avanti che con facilità arriva negli ultimi 20 metri

16' Sta crescendo la squadra di Wenger

13' Punizione di Koke dalla destra: Saul anticipa tutti, ma non riesce ad indirizzare la palla in porta

10' Chambers prende il posto dell'infortunato Koscielny

9' Gioco ancora fermo

6' Infortunio al tendine d'Achille, in lacrime ha chiesto il cambio

6' In lacrime Koscielny, infortunio per lui

6' Diego Costa prova l'azione personale

5' C'è anche l'Arsenal: primo corner

4' Pressing alto dei padroni di casa che hanno iniziato meglio dell'Arsenal

4' Grande intensità per l'Atletico

1' Ospina allontana, ma l'Atletico rimane in attacco3' I Gunners non riescono a ripartire

1' I padroni di casa conquistano già il primo corner della partita

E' INIZIATA LA SEMIFINALE, primo possesso palla dei Gunners

21.02 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.50 Tra poco il calcio d'inizio

20.40 Ricordiamo che Simeone è squalificato

20.30 Il Wanda Metropolitan vivrà la sua prima importante notte europea.

20.20 L'arrivo dei giocatori dell'Arsenal

20.13 Ed ecco le formazioni dell'Arsenal

(4-3-2-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Welbeck; Lacazette

20.02 La formazione ufficiale dell'Atletico

(4-4-2): Oblak; Thomas, Godin, Gimenez, Lucas; Saul, Gabi, Koke, Vitolo; Griezmann, Costa

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Atlético di Madrid - Arsenal, semifinale di ritorno di Europa League. Chi raggiungerà la finale di Europa League del 2018 che si terrà a Lione? Io sono Arianna Radice e lo scopriremo assieme nel corso della serata. Restate con noi!

Fonte: vavel spagna

Allo stadio Wanda Metropolitano (la nuova casa dell'Atletico, inaugurata ad inizio di questa stagione, ha una capacità di 67.703 spettatori ndr) ci saranno due squadre che negli ultimi anni si sono giocati la Champions League, ma oggi lotteranno per un posto nella finale di Europa League ed entrambe le formazioni sono le favorite per conquistare il titolo europeo in palio, ma solo una andrà a Lione.

Si parte dal 1-1 dell'andata con il pareggio all'82 di Griezmann e i rimpianti dei padroni di casa che non hanno chiuso prima la partita.

fonte: uefa.com

L'Atletico arriva a questa semifinale dopo aver battuto Copenhagen, Lokomotiv Mosca e Sporting Lisbona, invece l'Arsenal se l'è vista con Östersunds, CSKA Mosca e il Milan.

Nel weekend la squadra di Simeone ha battuto 1-0 l'Alaves e si trova seconda in Liga anche se ha dovuto fare a meno di molti giocatori titolari tra cui Oblak, Griezmann o Saul.

fonte: Altetico Madrid

Invece i Gunners di Wenger hanno perso per 2-1 contro il Manchester United e hanno aumentato i malumori che si respirano all'Emirates Stadium.

fonte: premier League

Le due squadre giocano un calcio completamente diverso: da una parte l'Atletico privilegia la disciplina tattica e forza difensiva con il classico 4-4-2, dall'altra l'Arsenal cerca di avere il dominio del possesso palla.

La partita sarà diretta da Rocchi.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simeone: "Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, la voglia di passare il turno dei nostri giocatori. Questo è ciò che ci interessa. Non pensiamo ad un ciclo finito dell'Arsenal. Hanno grandi giocatori e un grande allenatore, con calciatori tra le linee come Ozil: hanno molta velocità negli ultimi metri, nei loro giorni migliori giocano sempre bene, le loro ali danno profondità. È una buona squadra".

fonte: Altetico Madrid

Wenger: "Non so che cosa farò la prossima stagione. Al momento voglio solo portare a termine il mio lavoro, perché bisogna dare il massimo fino alla fine. Sono concentrato esclusivamente sull'Arsenal, voglio chiudere nel migliore dei modi questa storia d'amore". Queste le parole di Wenger a cui inevitabilmente viene chiesto anche quale sarà il suo futuro".

fonte: uefa.com

LE PROBABILI FORMAZIONI

Atletico (4-4-2): Oblak; Thomas, Godin, Gimenez, Lucas; Saul, Gabi, Koke, Correa; Griezmann, Costa

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

L'Atlético ha vinto 15 delle ultime 16 partite interne in Europa League.

L'Arsenal ha vinto solo dieci delle sue 32 gare in competizioni UEFA contro squadre spagnole.

In casa l'Atletico non subisce gol da 11 gare.