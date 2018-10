Europa League - L'Atletico Madrid batte l'Arsenal e vola in finale: 1-0 al Metropolitano

NOT : STADIO METROPOLITANO INCONTRO VALIDO PER IL RITORNO DELLE SEMIFINALI DI EUROPA LEAGUE

L'Atletico Madrid stacca il pass per Lione. Nel match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League, infatti, la compagine di Simeone vince 1-0 contro l'Arsenal e vola in finale dopo l'1-1 dell'andata. A decidere la sfida del Metropolitano Diego Costa che, nel recupero del primo tempo, batte Ospina con un preciso mancino dall'interno dell'area. Seconda finale di Europa League, nell'era Simeone, per i Colchoneros mentre Wenger chiude in questo modo la sua avventura, in campo europeo, sulla panchina dell'Arsenal.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per l'Atletico con Diego Costa che torna in attacco insieme a Griezmann mentre l'Arsenal risponde col 4-3-2-1 con Ozil e Welbeck a supporto di Lacazette.

Buona partenza dell'Atletico che dopo sette minuti si rende pericoloso con Diego Costa che sfonda centralmente e calcia ma la sfera termina di poco fuori. Al 12' primo cambio forzato del match per l'Arsenal perché Koscielny, dopo essersi fatto male da solo, esce in lacrime con Chambers al suo posto. Dopo un avvio di marca spagnola con il passare dei minuti gli ospiti alzano il baricentro ma costruiscono solo una potenziale occasione al 28' con Lacazette che entra in area, sterza e serve Ozil che prova con un tiro-cross col mancino ma un difensore dell'Atletico salva.

La reazione dell'Atletico arriva al 37' con Koke che calcia dalla distanza ma la sfera si perde di poco sul fondo. Sessanta secondi dopo la squadra di Simeone sfiora il vantaggio con Griezmann che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stoppa e calcia in un amen ma la sfera termina a lato di poco. Nel secondo dei tre minuti di recupero, però, l'Atletico passa con Griezmann che, con una verticalizzazione illuminante, serve Diego Costa che a tu per tu con Ospina non sbaglia, 1-0 e primo tempo agli archivi.

La prima chance della seconda frazione è per l'Arsenal con Ramsey che, sugli sviluppi di un cross, riesce a colpire ma non inquadra lo specchio. La reazione dei padroni di casa arriva al 60' con Griezmann che ci prova su calcio di punizione ma la sua conclusione si perde di poco fuori. Dall'altra parte opportunità per la squadra inglese con Xhaka che lascia partire un mancino da fuori ma Oblak si distende e devia in corner.

La partita diventa d'un tratto bellissima e al 67' l'Atletico va ad un passo dal raddoppio con Diego Costa che mette a sedere Chambers e apparecchia per Griezmann che calcia a botta sicura ma lo stesso Chambers salva. Wenger si gioca la carta Mkhitaryan e al 72' i Gunners vanno vicini al pareggio proprio con l'armeno che esplode il destro dal limite ma la sfera termina alta di nulla. Nei minuti finali assedio dell'Arsenal che, però, non riesce a trovare il guizzo decisivo, anzi, è l'Atletico a sfiorare il raddoppio con Torres che calcia col destro dai sedici metri ma Ospina respinge. E' l'ultima emozione del match: al Metropolitano finisce 1-0 per l'Atletico Madrid che vince e vola a Lione.