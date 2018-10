Bundesliga, giornata 33: l'Amburgo si gioca le ultime carte salvezza; Schalke e BVB per la Champions

La Bundesliga si sta avviando verso la sua conclusione. Due turni alla fine del campionato 2017/2018: Bayern già campione, Colonia già retrocesso, il resto è tutto aperto. Diverse squadre sono in lotta per un posto in Europa, chi dalla porta principale, la Champions League, chi da quella secondaria, l'Europa League, ma anche dietro è ancora tutto aperto: Amburgo e Wolfsburg si giocano il posto al playout, l'altra retrocederà in ZweiteLiga.

Come da tradizione, gli ultimi due turni del campionato tedesco si giocano tutti in contemporanea. Niente anticipi del venerdì e nemmeno le due partite alla domenica: tutti in campo sabato alle 15:30. Quattro, fondamentalmente, le partite importanti per la classifica e tutte riguardanti gli incroci di cui sopra. Lo scontro che riveste la maggior importanza è proprio quello con protagonista l'Amburgo. I Bundes-Dino non vogliono far fermare l'orologio del Volksparkstadion come dimostrato nelle ultime due partite, ma stavolta non ci sarà nessuno scontro diretto. La squadra di Titz volerà a Francoforte sul Meno per affrontare un Eintracht in crisi di risultati e di gioco. La squadra di Kovac arriva da tre sconfitte consecutive e deve rialzarsi se non vuole farsi sfuggire ciò per cui hanno lavorato un'intera stagione, ovvero l'Europa. Sarà un match duro, combattuto e non molto spettacolare, ma la sua importanza vale più di ogni altra cosa.

Restando negli incroci tra alta e bassa classifica, il secondo match da vedere ad ogni costo è quello tra Lipsia e Wolfsburg. Pessimi momenti ed obbligo di vittoria per entrambe, il match della RedBull Arena è occasione di riscatto. Tori e Lupi scenderanno in campo con l'obiettivo di vincere, una per quanto più attaccato alla conferma Champions, l'altra per tenere a debita distanza l'Amburgo e non rischiare di venire sorpassati sul finale come lo scorso anno. Chiudono il lotto delle quattro partite più decisive ai fini della graduatoria i match del Dortmund e dello Schalke. Il BVB ospiterà un Mainz rinvigorito dai successi su Friburgo e Lipsia, ma i gialloneri sono avversari di altra caratura e, soprattutto, con un eccellente stato psico-fisico. La vittoria non dovrebbe essere in discussione. Discorso leggermente differente per lo Schalke. I Knappen sono al secondo posto ormai da un mese abbondante, ma nelle ultime partite sembrano accusare quello che nel tennis viene definito braccino: ovvero la paura di chiudere l'incontro. I due pareggi contro Colonia e 'Gladbach hanno fatto riavvicinare i rivali del Dortmund, che sognano lo sgambetto ed il sorpasso. Vincere contro un Augsburg privo di ogni velleità di classifica non dovrebbe essere complicato, ma la squadra di Tedesco ci ha abituato alle sorprese.